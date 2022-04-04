Що потрібно знати батькам при струсі мозку у дитини: симптоми та ознаки

Струс мозку – це вид травми голови, при якій тимчасово порушуються функції мозку, без будь-яких змін структури мозку.

Струс може бути викликаний не тільки ударом по самій голові, але й по тілу, через яке голова може різко повернутися або нахилиться, і навіть падінням на сідниці за рахунок "гідродинамічного удару" спинномозкової рідини.

Будь-яка активність, яка може призвести до удару по голові, тулубу або падінню, може призвести до струсу мозку. Це особливо актуально для контактних видів спорту, таких як футбол, хокей, баскетбол, боротьба, черлідінг та інші. Однак не тільки спорт може бути причиною травм, а й їзда на велосипеді, катання на скейтборді або роликах, лазання по деревах, стрибки на батуті та багато іншого. Навіть звичайні ігри у наздоганялки.

Діти найчастіше дістають струс мозку у віці до 4 років. А потім пік травматизму припадає на підлітковий вік, коли дорослішання, прагнення до незалежності і вплив з боку однолітків іноді змушують підлітків наражати своє здоров'я на небезпеку.

Ознаки струсу головного мозку

Є перелік ознак за наявності яких необхідно якомога раніше звернутися до лікаря.

"Червоні прапорці" при травмі голови

Негайно покажіть дитину лікарю, якщо хоча б один із цих симптомів з'явився відразу після травми голови або протягом 1-2 діб після неї:

Небезпечний механізм травми при якому можливі інші пошкодження (Наприклад, збив автомобіль, падіння з висоти понад 1,5-2 метри тощо).

Коли удар припав на дуже обмежену поверхню (удар о якийсь виступаючий штир або металевий куточок, наприклад, тощо).

Втрата свідомості. Навіть якщо вона була короткочасною, до цього симптому варто ставитися серйозно.

Дитина не може впізнати знайомих йому людей або місце, де вона знаходиться;

Будь-яка неадекватна поведінка (наприклад, невмотивоване збудження).

Виглядає постійно сонним або ви не можете розбудити дитину.

Головний біль, який посилюється чи не проходить протягом кількох годин.

Зіниці виражено різного розміру при однаковому висвітленні.

Слабкість/оніміння в руці/нозі.

Порушення координації рухів (нестійкість під час ходьби, неможливість нормально користуватися звичайними предметами типу ложки, кружки, ручки тощо).

Порушення мови.

Повторювані нудота або блювання.

Судоми.

Немовля не перестає плакати і вам не вдається його заспокоїти.

Немовля не їсть (груди або суміш).

За будь-якої травми якщо виникли сумніви "до лікаря зараз чи пізніше" - значить зараз!

ЗАГАЛЬНІ СИМПТОМИ СТРУСУ МОЗКУ

Діти та підлітки, які кажуть, що вони погано почуваються після удару по голові/тілу або падіння, можуть мати струс мозку або іншу серйозну травму головного мозку .

Батьки можуть помітити одну або кілька з наступних загальних ознак та симптомів:

виглядає приголомшеним або загальмованим;

якщо травма сталася під час занять спортом, дитина може забути інструкції з тактики під час гри, свою позицію у грі, може бути не впевнена у рахунку або в тому, хто суперник;

рухається незграбно;

повільно відповідає питанням;

виявляє зміну настрою чи поведінки;

не може пригадати події до або після травми.

Діти можуть повідомляти про такі симптоми:

головний біль або відчуття здавлення голови;

нудота чи блювання (одноразова);

проблеми з рівновагою чи запаморочення;

двоїння в очах або нечіткість зору;

підвищення чутливості до яскравого світла чи шуму;

загальне почуття млявості, сплутаності, туману чи слабкості;

сонливість;

сплутаність свідомості чи проблеми з концентрацією уваги;

просто почувається «погано».

Ці симптоми часто з'являються відразу після травми, але в деяких випадках можуть проявитися через кілька днів після неї.

Лікування та відновлення

Основним методом лікування струсу мозку є обмеження фізичної та розумової активності на деякий час.

Є міф про те, що дитину після травми голови обов'язково потрібно будити кожні кілька годин.

Цього робити не треба! Дайте дитині, та й дорослому, відпочити.

Тільки якщо сон триває надто довго або з'явилися якісь небезпечні симптоми (блювота, спазм м'язів у руці/нозі/ асиметрія обличчя, виражене порушення дихання), тоді варто постраждалого розбудити, і якщо це не виходить, то терміново звернутися за медичною допомогою.

Більшість дітей повністю одужують після струсу мозку протягом 3-4 тижнів, проте у 10-15% дітей симптоми можуть тривати довше. Час, необхідний для відновлення, залежить від різних факторів, таких як серйозність травми, того як саме травма відбулася, наявності інших захворювань (включаючи струс мозку в минулому), які методи лікування використовувалися і наскільки добре ваша дитина слідувала порадам лікаря.

Під час відновлення після струсу мозку необхідно стежити за появою нових симптомів або погіршенням тих, що вже були.