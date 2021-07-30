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Що потрібно їсти в спеку, щоб краще почуватися: важливі поради від дієтолога

Автор: Тетяна Самарук

Правильне харчування у літню спеку дуже важливе для організму. Адже все допоможе уникнути дискомфорту і тяжкості в організмі.

Про це пише Elle.

Так, дієтологиня Наталія Самойленко розповіла про правила харчування, які уникнути допоможуть уникнути дискомфорту і тяжкості в організмі.

Як відомо, у літню спеку виділяється піт – це фізіологічний процес для терморегуляції. З потом ми втрачаємо воду і важливі електроліти – Na, K, Mg, Cа, які потребують поповнення. Саме з цієї причини так важливо дотримуватися водного балансу в організмі, каже фахівець.

Фото: що їсти у спеку, щоб краще почуватися (freepik)

До продуктів, які швидко псуються відносять ковбасні вироби, сире м'ясо і риба, молочні продукти, вершки. Тому їх кількість краще мінімізувати в раціоні, щоб зайвий раз не піддавати свій організм небезпеці.

Фото: що їсти у спеку, щоб краще почуватися (pixabay.com)

Окрім того, важливо аби у кожному прийомі їжі була зелень, овочі, листя салату. Вони багаті калієм, кальцієм, вітамінами групи В (особливо фолатами), С, антиоксидантами.

Фото: що їсти у спеку, щоб краще почуватися (pixabay.com)

Важливою складовою раціону є також фрукти, ягоди, холодні супи, які в спеку будуть ідеальним варіантом прийому їжі.

Раніше ми повідомляли, що дієтолог озвучила головні правила безпечного харчування.

Також лікарі розповіли, наскільки небезпечна підгоріла їжа.

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