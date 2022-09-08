Чи потрібно випивати склянку води перед сном? Експертка дала вичерпну відповідь

Фахівчиня зазначає, що підтримка водного балансу протягом дня дуже важлива. Але потрібно правильно розрахувати час прийому рідини та постаратися не пити її прямо перед сном.

Вона рекомендує припиняти пити воду хоча б за дві години до сну. Таким чином ваш організм не буде переповнений зайвою рідиною, і це не порушить ваш сон через походи до туалету посеред ночі.

"Ми не рекомендуємо пити велику кількість води перед сном, але невелика кількість може бути корисна", - підкреслила докторка Венсел Рундо.

Якщо ви хочете пити перед тим, як збираєтеся лягати спати - вас мучить спрага або потрібно випити вечірні ліки, то невелика кількість не зашкодить.

"Пийте менше склянки води за дві години до сну, якщо це необхідно. І пийте маленькими ковтками", - радить фахівчиня.

Правило прийому рідини стосується не тільки звичайної води. Доктор рекомендує уникати будь-яких рідин за дві години до сну - алкоголю, соків, чаю.

Чому шкідливо пити перед сном

Підтримка водного балансу дійсно важлива. Але велика кількість рідини перед сном призводить до походів в туалет у 2-3 години ночі.

Відповідно сон переривається і навіть якщо ви потім проспите спокійно до ранку, якість сну буде порушено і вранці загрожує стан розбитості.

Крім того, нічне пробудження через похід в туалет, може порушити сам сон і знову швидко заснути не вийде.

"Ваша імунна система не так ефективна після будь-якого недосипання", - підкреслила Венсел Рундо.

Чим загрожують нічні пробудження

Втрата пам'яті

Інфекція

Високий кров'яний тиск

Підвищення рівня холестерину

Збільшення ваги

Підвищений ризик розвитку раку

А чи є користь від склянки води ввечері?

Насправді в помірних кількостях пити воду ввечері корисно. Вода є важливою поживною речовиною, вона зволожує тіло, розщеплює відходи та змащує суглоби.

"Це питання балансу і відмови від великої кількості води перед сном. Ви не хочете лягати спати, коли відчуваєте сухість і спрагу. Але не варто випивати відразу цілий стакан води перед сном", - пояснює фахівчиня.

Вода допомагає очистити тіло і підтримання водного балансу протягом дня допомагає розщепити відходи в організмі й за допомогою поту виводить токсини.

Також вода допомагає регулювати температуру тіла. І при сильній спеці можна ввечері пити воду маленькими ковтками й в невеликій кількості або використовувати кубики льоду.

Як правильно пити воду

Розподіліть потрібну кількість рідини протягом дня. Пийте воду вранці, після пробудження. Вживайте воду під час прийому їжі та підтримуйте водний баланс після тренування.

Також варто отримувати додаткову вологу з фруктів і овочів.