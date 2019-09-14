Потрібно вчасно вправити мізки: Комаровський розвіяв популярний міф про імуномодулятори

Доктор Євген Комаровський розповів про імунітет у дітей (Фото: РБК-Україна)

Комаровський дав важливі поради батькам, як зміцнити імунітет дитини

Євген Комаровський висловився щодо зміцнення імунітету дитини і розвіяв популярний міф про імуномодулятори. Відомий педіатр у своєму Instagram зазначив, що часто батьки надають дітям "ведмежу послугу", коли купують в аптеках різноманітні лікарські препарати для стимулювання імунної системи.

Доктор Комаровський відповів на питання про те, як вибрати ефективний імуномодулятор і звернув увагу, що імунітет у дітей як правило абсолютно нормальний.

"Є прекрасні імуномодулятори, тільки вони дуже дорогі та їх дуже важко знайти. Наприклад, дуже добру імуномодулюючу дію має правильний тато", - сказав лікар вищої категорії.

Доктор Євген Комаровський розвіяв популярний міф про імуномодулятори (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський пояснив, що якщо батькам "вчасно вправити мізки", то вони зрозуміють, що не можна дитині підвищити імунітет, якщо по дорозі з роботи зайти в аптеку і сказати: "Дайте мені що-небудь для імунітету".

"І татові вивалили таку кучу, він вибрав найдорожче та приніс дитині, вважаючи, що це він їй допоміг. Ні!" - наголосив педіатр.

Комаровський розповів, що діти не потребують посилення і поліпшення імунітету. Діти потребують того, щоб їм цей імунітет не зіпсували.

Серед негативних факторів лікар назвав зайву їжу, перегрів, надлишок цукру, недолік фізичної активності, надлишок гаджетів, нерегулярний стілець...

У той же час імуномодуляторами він назвав фізичну активність з татом на свіжому повітрі, правильні подарунки.

"Тобто можна подарувати смартфан, а можна за ці гроші - роликові ковзани, звичайно ж зі всією формою захисту", - додав Комаровський.

Педіатр назвав лікарські імуномодулятори препаратами, які задовольняють потреби батьків "поставити галочку на власній совісті".

"Ось вони тому їх використовують. І мамам, і татам йдуть назустріч величезна кількість фармацевтичних фірм - хочете, будь ласка!" - сказав Комаровський.

Лікар Євген Комаровський розповів про імунітет у дитини (Фото: РБК-Україна)

Доктор закликав запам'ятати, що препаратів із доведеною імуномодулюючою дією не існує, а те, що ефективно, вкрай небезпечне для дітей.

"Тому для мам і тат шлях в аптеку за імуномодуляторами як правило безперспективний - це викинуті гроші", - уклав Комаровський.

Як повідомлялося раніше, нещодавно доктор Євген Комаровський повідомив, що для профілактики респіраторних захворювань дитину не потрібно напихати таблетками.

Також ми писали про те, що Комаровський розповів про вакцинацію проти туберкульозу - БЦЖ - для дітей у сім років і зазначив, що повторно робити щеплення дітям у цьому віці недоцільно.