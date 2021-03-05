Чи потрібно вакцинуватися, якщо вже перехворів коронавірусом? Лікар дав відповідь

Він зазначив, що людям, які вже перехворіли COVID-19, вакцинація знадобиться не раніше, ніж через пів року після хвороби.

"Залишається відкритим питання, що робити з людьми, які вже перехворіли на коронавірусну інфекцією. Відомо, що антитіла зберігаються протягом трьох-шести місяців і це повинно було б захищати від повторного зараження. Зараз вже всім відомо, що можливе повторне зараження. Цілком ймовірно, що якщо можливо повторне, то можливі й наступні зараження", - пояснив інфекціоніст.

Він додав, що зараз перед вакцинацією не перевіряють на наявність антитіл до коронавірусу і не факт, що це потрібно.

"Виникає питання – якщо вже є антитіла, то чи потрібно їх визначати перед вакцинацією. Зараз усіх, кого вакцинують - не обстежують. Однак щеплення роблять не раніше, ніж через пів року після перенесеного захворювання. Звичайно, якщо людина про це знає і це була маніфестна форма – тобто та, яка клінічно себе проявила. Зрозуміло, що обстежити всіх особливого сенсу немає: по-перше, наявність антитіл не є протипоказанням для вакцинації, а, по-друге, це невиправдано з економічної точки зору", - зазначив Олександр Герасун.

Він пояснив, що тести на антитіла можна буде робити тоді, коли в Україні почнеться п'ятий етап вакцинації.

"Але коли ми дійдемо до п'ятого етапу вакцинації, і щепитися почнуть вже всі охочі, то кожен зможе індивідуально перед вакцинацією пройти такий тест. При наявності антитіл в організмі, у вакцинації потреби немає. Будемо сподіватися, що вакцина буде захищати та дозволить створити більш потужний імунітет, ніж перенесене захворювання", - резюмував фахівець.

Повне інтерв'ю з лікарем-інфекціоністом Олександром Герасуном – читайте на Styler у суботу, 6 березня.