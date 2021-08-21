Коли потрібно терміново дзвонити в швидку: названі шість малопомітних ознак інсульту

Першою ознакою інсульту може стати опущення повік або губ. Будьте уважні, так ці симптоми можуть з'являтися і зникати. Як пояснюють лікарі, це пов'язано з транзиторною ішемічною атакою, більш відомою як мініінсульт. Мозок при цьому стані швидко відновлює кровопостачання, і всі симптоми зникають. Але мініінсульти серйозно збільшують ризик великого інсульту в майбутньому.

Які ще є симптоми "тихого" інсульту

Нудота

Запаморочення

Відчуття оніміння

Втрата рівноваги

Невиразна мова

Головний біль

Якщо ви помітите хоч один з цих симптомів - негайно викликайте швидку допомогу:

Людина не може посміхнутися, куточки його очей або рота опущені

Людина не може підняти руки

Мова людини стає сплутаною, часто він перестає розуміти, що йому говорять

Може виникнути раптова слабкість в руках і ногах, оніміння однієї сторони тіла, включаючи ноги, руки або ступні.

Важливо! Чим швидше хворому з інсультом надати допомогу, тим більше шансів на його відновлення і відсутність серйозних ускладнень.