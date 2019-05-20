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Таких треба брати на таран: мережа скипіла через витівку автохама у Києві (відео)

STYLERЖиття    20.05.2019 - 18:56
Таких треба брати на таран: мережа скипіла через витівку автохама у Києві (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за не пропуск "швидкої" штрафують на 510 гривень

Таких треба брати на таран

У Києві водій автомобіля автомобіль Peugeot не пропускав карету швидкої допомоги, яка їхала по жвавій трасі, включивши сигнальну сирену. Поведінку автохама зняли на відео, після чого ролик був опублікований в мережі та зібрав величезну кількість гнівних коментарів.

Кадри показано на Facebook-сторінці пабліка Kyiv 103 inform, автори поста закликали прославити водія легковика з номерами АА8816РВ на всю країну.

"Можливо на нього зверне увагу Національна поліція і він отримає свій заслужений "приз", - йдеться в повідомленні.

Таких треба брати на таран: мережа скипіла через витівку автохама у Києві (відео)

Фото: скріншот

Відео викликало бурхливу реацію користувачів мережі. Коментатори зазначають, що така поведінка по суті може призвести до трагічних наслідків, адже від швидкості прибуття медиків часто залежить людське життя. А тому звучить заклик розцінити поведінку автохама як "вбивство". Також деякі озвучують думку прирівняти це порушення до не тверезість за кермом.

Відео: facebook.com/Kyiv103

  • Дана поведінка водія прирівнюється до вбивства. Тут не права треба забирати, а свободу. Авто на аукціон, виручені гроші на купівлю обладнання для швидкої допомоги...
  • На швидкі треба кенгурятники для таких випадків, з першого разу не зрозумів, з другого постукав у кришку багажника! А фельдшеру ще біту треба дати, щоб ще і по даху постукав, дізнався - все там вдома?!
  • Помінялася ментальність, в основному люди пропускають, крім довбо**ів, у яких потрібно забирати права! І знімати швидкої відео реєстратор після кожної поїдорожі і передавати, поліції яка не працює Але віримо, що все зміниться!
  • Треба на швидку встановлювати спереду металевий захист, щоб таких просто брати на таран, і захистити це законом, а потім ще у в'язницю на 30 днів, щоб обміркував усю ситуацію. Показати всій країні, і такі випадки зменшаться в рази...
  • Колись і він може опинитися в швидкій... і нехай тоді так само знайдеться таке мурло... від якого буде залежати вже його життя...
  • Всім, хто в коментарях схиляються до моралі - це так не працює. Завжди є люди, для яких ваші норми - ніщо. Поки штрафи не будуть починатися з 200 євро і вище і поліція буде ефективно припиняти порушників - нічого не зміниться. Нічого! Всі люди - різні, і "бики", "бидло" тощо були, є і будуть. Тому тільки жорсткі безапеляційні покарання гаманцем або відбором права водіння зможуть стати стримуючим фактом...

Таких треба брати на таран: мережа скипіла через витівку автохама у Києві (відео)

Скрін коментарів: facebook.com/Kyiv103

  • Знайомий нещодавно розповідав, що в Польщі через тиждень прийшов штраф на 150 євро за не пропуск швидкої, відео в поліцію надала швидка...
  • Такого можна штрафувати постфактум. Є доказ відео. А взагалі за таке позбавляти права і на перездачу, як до Фатерлянду на "ідиотен тест". Чи воно не ідіот!?
  • Посвідчення відразу рвати без права відновлення і машину на конфіскацію без повернення, тоді буде порядок і повага на дорогах, а це відео обґрунтувань більше ніж достатньо. Досить вже цього гуманізму, - він для нормальних і адекватних людей, але не для таких биків...
  • Дуже шкода, що цей водій не розуміє, можливо від нього в той момент залежить життя людини! Мені довелося бути поруч з рідною людиною в швидкої, це дуже страшно, коли час іде на хвилини...
  • Прирівняти це до порушення не тверезість за кермом, позбавляти посвідчення і виписувати штраф від 10 000 грн, докази приймати запис з реєстратора. Відразу почнуть пропускати...

Таких треба брати на таран: мережа скипіла через витівку автохама у Києві (відео)

Скрін коментарів: facebook.com/Kyiv103

Додамо, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за не пропуск карети "швидкої допомоги" водія штрафують на 510 гривень.

Як повідомлялося раніше, Київ є лідером за кількістю викрадень машин, за ним в цьому антирейтингу ідуть Одеська та Дніпропетровська області. Нещодавно українцям розповіли, як уберегтися від угону авто.

Також ми писали про те, що в Києві в районі залізничного вокзалу сталася ДТП за участю тролейбуса і автомобіля через те, що невідомий автохам "підрізав" транспорт.

Нагадаємо також, що в Києві автохам намагався об'їхати пробку, рухаючись по зустрічній смузі, при цьому погрожуючи іншим водіям "ніс зламати".

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