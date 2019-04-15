Чи треба підрізати вуздечку язика: порада доктора Комаровського

Доктор Євген Комаровський розповів, чи варто підрізати дитині вуздечку язика за порадою стоматолога. На своїй Instagram-сторінці педіатр порадив, чи варто слідувати розпорядженням лікаря, а також розповів про операцію.

Батьки 9-місячної дівчинки звернулися за порадою до доктора Комаровського. Вони запитують, чи потрібно дитині підрізати вуздечку і що буде, якщо цього не робити.

На думку відомого педіатра, коротка вуздечка язика може призвести до виникнення двох груп проблем:

Проблема №1 пов'язана з ссанням (коротка вуздечка робить його складним)

Така проблема виявляється в ранньому віці і тоді педіатр може дати пораду провести операцію. Але для дев'ятимісячної дитини в цьому випадку втручання вже не потрібно.

Комаровський розповів, чи потрібно підрізати вуздечку язика (фото: pixabay.com)

Проблема №2 пов'язана з мовою, точніше з тим, що при короткій вуздечці мови виникають труднощі з вимовою певних звуків.

У цьому випадку пораду підрізати вуздечку може дати логопед. А лікарі-стоматологи не мають до цього питання ніякого відношення. І для дитини до трьох років питання проблеми з мовою поки ще не стоїть.

"Сама ж операція проводиться, як правило, під місцевою анестезією або з допомогою спеціальних ножиць, або за допомогою лазера", - пише Комаровський.

Комаровський розповів, чи потрібно підрізати вуздечку язика (фото: pixabay.com)

Раніше доктор Комаровський відповів на дуже важливе питання про те, чи варто будити дитину з температурою 39-40 градусів, щоб дати їй жарознижуюче.

До речі, педіатр розповів, чому у дітей з'являється ячмінь і фурункули, і до яких засобів варто вдатися при лікуванні цієї дитячої хвороби.

Нагадаємо, Комаровський розповів про правильну профілактику грипу та ГРВІ. Педіатр дав кілька слушних порад, як уберегтися від вірусної інфекції.