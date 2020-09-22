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Чи потрібно обробляти продукти з магазину і посилки від кур'єра: епідеміолог дала відповідь

Автор: Роман Мирончук

Епідеміолог дала корисні поради щодо обробки продуктів і посилок

Лікар розповіла, що якщо українці будуть дотримуватися особистої гігієни, обробляти і вчасно мити руки, то нема потреби в обробці інших предметів навколо себе.

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Коли пандемія тільки почалася, то часто говорили про те, як обробляти продукти, пакети з магазину, і посилки від кур'єра. Але зараз епідеміологи не радять цим займатися, оскільки така обробка умовно допомагає в профілактиці COVID-19. Про це розповіла лікар-епідеміолог Катерина Сояк, пише ТСН.

Експерт зазначила, що достатньо буде просто після контакту з предметами, яких торкалася велика кількість людей, добре помити руки. Самі продукти також потрібно мити. Цього буде достатньо, щоб не заразиться коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, в Україні COVID-19 став частіше вбивати молодих, а не старих людей, як це було в Італії. Про це повідомила провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська. Вона підкреслила, що коронавірус вражає нервову систему молодих людей, і це дуже поганий знак.

Інфекціоніст зазначила, що різні народи по-своєму сприйнятливі до коронавірусу. Наприклад, легше всього інфекцію переносять світлі жінки.

Раніше епідеміолог пояснила, чому в Україні зростає захворюваність на коронавірус. Зараз в країні активних хворих налічується вже близько 100 тисяч осіб.

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