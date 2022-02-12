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Як потрібно годувати хвору дитину: Комаровський озвучив головні правила для батьків

Автор: Марина Настевич

Доктор Комаровський дав відповідь на питання, яке хвилює дуже багатьох батьків - чи потрібно годувати дитину під час хвороби і якщо потрібно, то чим.

На своїй сторінці в Instagram педіатр озвучив головні правила, як годувати хворого малюка.

Правила годування хворої дитини:

1. Впроваджувати в практику допомоги гасло "Негодування - мати лікування".

2. Керуватися перш за все апетитом: поганий апетит - не стимулювати, хороший - стримувати, про їжу не згадувати, насильно не годувати.

3. При наявності апетиту годувати частіше, але давати менше.

4. Уникати експериментів - нових продуктів не використовувати.

5. Віддавати перевагу легкозасвоюваній, нежирній, теплій, рідкій їжі.

Комаровський розповів, як годувати дитину під час хвороби (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, Комаровський "розніс" популярний засіб для лікування хвороб.

Раніше Євген Комаровський назвав найнебезпечніший засіб при температурі у дітей.

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Доктор Комаровский