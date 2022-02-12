Як потрібно годувати хвору дитину: Комаровський озвучив головні правила для батьків

Доктор Комаровський дав відповідь на питання, яке хвилює дуже багатьох батьків - чи потрібно годувати дитину під час хвороби і якщо потрібно, то чим.
На своїй сторінці в Instagram педіатр озвучив головні правила, як годувати хворого малюка.
1. Впроваджувати в практику допомоги гасло "Негодування - мати лікування".
2. Керуватися перш за все апетитом: поганий апетит - не стимулювати, хороший - стримувати, про їжу не згадувати, насильно не годувати.
3. При наявності апетиту годувати частіше, але давати менше.
4. Уникати експериментів - нових продуктів не використовувати.
5. Віддавати перевагу легкозасвоюваній, нежирній, теплій, рідкій їжі.
Комаровський розповів, як годувати дитину під час хвороби (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Нагадаємо, Комаровський "розніс" популярний засіб для лікування хвороб.
Раніше Євген Комаровський назвав найнебезпечніший засіб при температурі у дітей.