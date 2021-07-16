Потрібно готуватися: епідеміолог дала лякаючий прогноз про нову хвилю коронавірусу через штам "Дельта"

Вона зазначила, що зараз прогнози давати поки ще складно, але фахівці очікують наступну хвилю вже восени.

"Такі прогнози, звичайно ж, важко давати. Але, за моїми відчуттями, за відчуттями колег, ми чекаємо все ж другу хвилю коронавірусної хвороби, яка буде восени. І якщо вона буде, то або така ж, або важче. Але, знову ж таки, все непередбачувано. Якщо до нас не приїде багато людей з новим штамом, можливо, буде простіша ситуація. Але, я думаю, готуватися варто, оскільки восени буде збільшення захворюваності COVID-19 і погіршення ситуації в цілому", - зазначила епідеміолог.

Крім того, Сояк нагадала, що Дельта-штам більш заразний і викликає більш важкий перебіг, більше госпіталізацій і варто очікувати, що ситуація восени може бути гіршою, ніж раніше. Однак на 100% стверджувати таке не варто.

"Я б ще сказала, що за всіма тенденціями, які є в Україні, за тим рівнем інфекційного контролю в лікувальних установах, у всіх інших наших закритих приміщеннях, є всі передумови, що ситуація буде посилюватися", - вважає експерт.