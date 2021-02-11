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Потрібна допомога: українка роками бореться з раком останньої стадії заради своїх дочок

Автор: Володимир Костирін

Українка Тетяна Куценко живе з раком молочної залози 4 стадії вже 8 років, і для боротьби з онкологічним захворюванням їй потрібні дорогі ліки, які змушена приймати постійно. Жителька Нововолинська просить усіх небайдужих про матеріальну допомогу, так як кошти на препарати вже закінчилися.

Про це Куценко написала у своєму Facebook.

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Вона зазначила, що стримувати розвиток раку - у неї 5 пухлин в печінці, одна з них в капсулі 5 см і в легенях - їй допомагає таргент "Ібранс". На купівлю ліків в середньому йде близько 40 тисяч гривень на місяць. Приймає цей препарат волинянка вже понад два роки. При цьому нещодавно Тетяна дізналася, що держава більше не буде закуповувати ці ліки.

Водночас вона наголошує, що метастази у неї зникають, поки вона приймає зазначений препарат.

Жінка також зізналася, що бореться з усіх сил з хворобою і не опускає руки вона заради двох своїх дочок Вікторії та Вероніки.

"Дякую всім, якби не люди, які в мене повірили і допомагали цей увесь час, нічого б не вийшло у мене з тими хіміями, бо хіміотерапія дуже виснажує, особливо постійна. Хочу підняти тему або просто роздуми, тому що одна я нічого не зміню з цим: чому нас, онкохворих, лікують за старими протоколами? Чому купують те, що не діє? Чому не можна нарешті змінити лікування на протоколи європейського лікування раку? І закупити хворим те, що їм потрібно. Мій приклад, зникли метастази в легенях і печінці завдяки таргету "Ібранс" нікого не цікавить. Але я всі докази, всі описи КТ, заключення і навіть блістери з таблеток зберігаю. Мені так шкода, що нічого не змінюється і на мої листи вже не відповідають, сумно мені від того, що так все: ніяк за два роки. Головне, що я жива, дякую за кожен репост, бо наразі збір на нулі", - пише Тетяна.

Для надання благодійної допомоги жінка вказала номер банківської картки: ПриватБанк 5168757408871814 або 5168755106641083 Куценко Тетяна Валеріївна.

Українці з раком четвертої стадії ліки роками допомагають стримувати розвиток хвороби (фото: facebook.com/tanja.kucenko)

Раніше ми писали про те, що п'ятирічна дівчинка Вікуся потребує допомоги - дитині з важкою інвалідністю дуже необхідні кошти на лікування та реабілітацію.

Також повідомлялося, що вдова загиблого воїна АТО потребує термінової операції, на яку у мами двох діток не вистачає засобів.

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