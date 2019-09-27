Потрібна допомога: трирічна Афіна бореться з раком і потребує операції

У мережі просять допомогти дитині Афіні, яка хвора на рак. У дитини рідкісний діагноз - саркома Юінга. Батьки дівчинки просять усіх небайдужих українців не проходити повз, а допомогти, хто скільки може.

"Моя дівчинка, мій маленький янгол потребує допомоги у боротьбі з раком. Діагноз - саркома Юінга, дуже рідкісній випадок по віку Афіночки, їй всього 3 рочки... Зробіть пожертву, яка вам посильна, не буває маленьких пожертв, кожна гривня наближає нас до одужання. Я знаю, що моя дівчинка має жити і радіти життю, я вірю в добрі серця, благаю шкірного про допомогу ...", - пише мама дівчинки в соцмережі.

Операцію дитині беруться зробити тільки онкологи з Ізраїлю. Вона коштує непідйомних для сім'ї грошей - 250 тисяч доларів. Вітчизняні благодійні фонди залишили дитину без допомоги.

Фото: Малятко-Афіна потребує допомоги (Facebook)

Скріншот поста (facebook.com/athenamustsurvive)