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Потрібна допомога: молодому хлопцю необхідне лікування важкої хвороби

Львів, Неділя 02 серпня 2020 19:06
Потрібна допомога: молодому хлопцю необхідне лікування важкої хвороби
Володимиру Саламасі потрібна допомога в лікуванні раку лімфатичної системи (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Жителю Львова потрібна фінансова допомога в лікуванні раку

У Львові 20-річному Володимиру Саламасі потрібна фінансова допомога. Хлопець бореться з тяжкою хворобою - лімфомою Ходжкіна, стадія 4Б. Це рак лімфатичної системи, і як всі онкозахворювання, вимагає хіміотерапії.

Лікарі заявили, що йому необхідно пройти шість курсів хіміотерапії, і чотири він уже пройшов. При цьому за один курс необхідно заплатити близько 10 тисяч гривень, і зараз йому необхідна фінансова допомога. Про це Володимир написав на своїй сторінці в Instagram.

Потрібна допомога: молодому хлопцю необхідне лікування важкої хвороби

Володимир Саламаха (фото: instagram.com/volodia.salamaxa)

"Держава про таких людей не думає, тому що ще нічим мені не допомогла, довго не просив допомоги, бо сподівався сам на себе, але підтримка людей - це найцінніше, що у нас є. Дуже вдячний всім, хто не залишився осторонь, перепрошую, що не всім особисто подякував ", - написав хлопець.

Номер карти банку (ПриватБанк) 4149439316888100 Саламаха Володимир.

Якщо хтось хоче дізнатися докладніше про його хворобу, то телефонуйте (тел. 096 763 67 41) або пишіть.

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