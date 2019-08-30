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Потрібна допомога: відомий український музикант потрапив у ДТП

STYLERПотрібна допомога    30.08.2019 - 16:06
Потрібна допомога: відомий український музикант потрапив у ДТП
Українському музиканту терміново потрібна допомога (Колаж РБК-Україна)

Дмитро Решетник - власник відомого єнота на прізвисько Боб Марлі

Відомий український музикант, репер Дмитро Решетник, більш відомий під псевдонімом МІМ, потрапив в автомобільну катастрофу і потребує допомоги. Про це повідомляється на його сторінці в Instagram.

Відомий український репер MIM, власник не менш знаменитого єнота Боба Марлі, потрапив в жахливу ДТП. На його сторінці в соціальній мережі опублікований пост з проханням про допомогу. Дмитро Решетник на даний момент знаходиться в реанімації.

Потрібна допомога: відомий український музикант потрапив у ДТП

Дмитро Решетник і Боб Марлі (фото: instagram.com/mim_trip)

"Терміново потрібна допомога. Максимальний репост. Діма Решетник, він же музикант МІМ, розбився на моноколесі і зараз перебуває в реанімації у важкому стані вже 5 днів. Зібраних коштів ледь вистачає, щоб підтримувати його життя. Потрібна консультація дорогого нейрохірурга. Просимо всіх, кому не все одно, фінансової допомоги. Будь-яка сума – на вагу життя для Діми.

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Потрібна допомога: відомий український музикант потрапив у ДТП

Скріншот поста (instagram.com/mim_trip)

В коментарях друзі повідомили, що у Дмитра Решетника дуже важка травма голови.

Потрібна допомога: відомий український музикант потрапив у ДТП

Дмитро Решетник (MIM) в реанімації (фото: instagram.com/mim_trip)

Нагадаємо, раніше ми писали про музиканта Дмитра Решетника і його знаменитого єнота по імені Боб Марлі.

А також розповідали про те, що у Дніпрі діти облили хлопчика бензином і підпалили – батьки просять про допомогу.

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