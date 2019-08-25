Потрібна допомога: у Дніпрі діти облили бензином та підпалили хлопчика

У Дніпрі діти під час гри облили бензином і підпалили 8-річного хлопчика. Дитина була терміново госпіталізована і перебуває в реанімації - у неї опіки 35% тіла. Потерпілому провели операцію і зараз його стан лікарі оцінюють як стабільний. Волонтерка Олександра Сова-Тимощенкова на сторінці в Facebook закликала небайдужих українців допомогти школяреві Кирилу Яцуну.

Жахливий інцидент стався 22 серпня на вулиці Ілларіонівська. Кирило грав з усіма дітьми у дворі, і хтось з них облив дитину бензином ззаду і підпалив.

Зараз дитина знаходитися в реанімації в лікарні на Космічній. Діагноз: опік полум'ям IIAB-III до 35% тулуба голови, правого плеча, передпліччя, стегна, гомілки.

"Мама одна виховує єдиного синочка, батько дитини помер. Кирюша як і інші дітки повинен був йти 1 вересня у 3 клас, давайте разом допоможемо дитині", - розповіла волонтерка.

Також вона подякувала лікарю вищої категорії Артему Посуньку та іншим лікарям в реанімації.

Сова-Тимощенкова повідомила, що для хлопчика вже закупили все необхідне, але йому потрідба не одна операція і потім реабілітація.

Хлопчикові Кирилу Яцуну потрібна допомога - у Дніпрі дитину облили пальним і підпалили (Фото з Facebook-сторінки Олександри Сови-Тимощенкової)

Волонтерка опублікувала реквізити і номер картки для бажаючих допомогти Кирилові.

"Рахунок: ЄДРПОУ/ДРФО 41414462,А-Банк", МФО 307770,№ 26004010029952, валюта UAH (українська гривня) так само ви можете переказати гроші на картку фонду 5583350100373193 (Через термінал ). Карта Приват Банка: 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкова Олександра). При перекладі вказати "для Яцун", - йдеться в публікації.

Зазначається, що мама постраждалої дитини вже написала заяву в поліцію щодо інциденту.

Кирило Яцун отримав опіки 35% тіла і перебуває в реанімації у Дніпрі - волонтери просять допомогти дитині (Фото з Facebook-сторінки Олександри Сови-Тимощенкової)

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі хлопець облив окропом свою дівчину поки вона спала. Вони жили в цивільному шлюбі, і виховували двох дітей. Зловмисник при вчиненні злочину старався, щоб окріп потрапив в рот дівчині - таким чином він хотів завдати більшої шкоди її здоров'ю.

Також ми писали про те, що нещодавно в Запоріжжі поховали дівчину, яку облив бензином і підпалив її хлопець.

Нагадаємо, влітку під Львовом дівчинка під час сімейного пікніка на природі впала в багаття. 7-річна дитина була госпіталізована з глибокими опіками обличчя, руки та частини грудей. Як стало відомо, батьки дівчинки спочатку займалися самолікуванням, і звернулися до лікарів лише після того, як їй стало зовсім погано.