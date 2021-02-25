Чи потрібна маска на морозі: Комаровський дав відповідь

Також лікар вищої категорії різко висловився про карантинні вимоги у деяких країнах про обов'язкове носіння масок на вулиці.

"А навіщо маска потрібна на свіжому повітрі? Я в принципі не розумію сенс ходьби вулицею в масці. Це дурниці. Багато разів вже про це розповідали: маска потрібна там, де неможливо соціальне дистанціювання 1,5-2 метри, і там, де немає вентиляції повітря", - нагадав Комаровський.

Лікар також назвав вимоги про носіння масок на свіжому повітрі "дискредитацією медичної науки" і "позорищем".

"Через ось такі вимоги люди взагалі починають вкрай скептично ставитися до профілактики, вони бачать явну дурість, абсурдність цих рекомендацій, і перестають вірити в усе інше", - обурюється Комаровський.

При цьому педіатр звернув увагу на роль масок у профілактиці переохолодження в морозну погоду. При цьому функцію маски в таких випадках відмінно можуть виконувати шарфи або будь-яка інша тканина, яка прикриває обличчя. Це дозволяє уникнути замерзання носа.

"Що відбувається, коли в мороз ми закриваємо рота і носа? Дуже часто на морозі замерзає ніс, виникає спазм судин, порушення кровообігу в слизовій. Це відбувається тоді, коли реально замерзає ніс, і після цього перестає нормально виконувати свої функції - там обмежений кровообіг, і, відповідно, повітря не встигає зволожуватися і зігріватися. Тобто замерзлий ніс - це привід вдихнути через ніс необроблене повітря", - пояснив Комаровський.

А завдяки одягненій масці або натягнутому на обличчя шарфу повітря, що видихається, затримується біля носа, і не дає йому замерзнути, уклав лікар.