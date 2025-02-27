Нутрициолог Екатерина Крупкина: Весеннего авитаминоза не бывает

О трудностях в изменении стиля питания и жизни, завтраках, сочетании еды на тарелке, эмоциональном переедании и любви к себе через питание в интервью РБК-Украина рассказала нутрициолог Екатерина Крупкина.

Об отношении Екатерины к диетам, вегетарианстве и веганстве, интуитивном и раздельном питании, методе здоровой тарелки, "хорошей" и "плохой" еде, планировании здорового питания, авитаминозе и разгрузочных днях читайте в интервью Екатерины Крупкиной РБК-Украина.

Екатерина Крупкина – нутрициолог, хелс-коуч и основательница школы Mindful eating. В своем блоге Екатерина рассказывает о выстраивании адекватных отношений с едой, здоровом отношении к себе и своему телу.

Это сокращенная версия нашего разговора. Полный выпуск смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

– Катя, вы нутрициолог, но у нас также есть и диетологи, и гастроэнтерологи. Давайте разграничим, кто такой нутрициолог и чем он отличается от диетолога?

– Диетолог – это врач. Он лечит заболевания. Это надо понимать. Нутрициолог не назначает лекарства, не назначает никакие БАДы. Нутрициолог занимается питанием и внедрением пищевых привычек, которые нужны для того, чтобы поддерживать свое здоровье. То есть учит есть, что есть и как есть.

– Почему людям трудно менять свой стиль питания?

– Потому что обычно люди начинают менять все и сразу. К сожалению, так устроен наш мозг, что мы не способны на силе воли, когда префронтальная кора постоянно принимает решение и дает усилие двигаться.

Если мы хотим изменить что-то навсегда, это надо делать постепенно, незаметно для нашего мозга, потому что все новое требует усилий, а мы проживаем свою жизнь в основном на автомате, то есть благодаря тому, что мы к чему-то привыкли. Идти на работу таким-то путем, чистить зубы так-то, есть так-то. И когда мы начинаем вносить какие-то коррективы, мозг такой: "Зачем? Я сейчас потрачу много энергии".

Поэтому надо с понедельника не жизнь менять, а брать что-то одно маленькое и начинать его внедрять. И так маленькими шагами не за месяц, как все хотят, а за год, два, три менять свое пищевое поведение и питание.

– А что это может быть для начала?

– Что угодно. В зависимости от того, как человек питается. Возможно, я начну добавлять завтрак. И начну просто завтракать вместо того, чтобы пить кофе с молоком на голодный желудок.

Возможно, я начну с овощей и на каждый прием пищи добавлять немного овощей и фокусироваться на этом. Возможно, я буду учиться есть медленно. И пока не научусь, я не перейду к следующей привычке. Возможно, я буду учиться ложиться спать раньше, в зависимости от того, что человеку нужно и что-то одно. И когда он уже понимает, что усилия на это не тратятся, он на автомате уже кладет те овощи. Значит привычка в деле, перехожу к следующей. И это очень долгий путь.

А как мы делаем? Я уже завтракаю, обедаю, ем овощи, ем кашу, ложусь вовремя, зарядка, спорт, массажи. А потом уже вечер понедельника и ты такая: "Ой, нет, что-то мне не подходит этот здоровый образ жизни". Потому что слишком много мы берем на себя сразу.

– Вы упомянули о завтраке, а я раньше общалась с диетологом и фитнес-тренером, их мнения по этому поводу разошлись. По вашему мнению, обязательно ли с утра завтракать?

– Я вам скажу, что это зависит от обстоятельств. Если у человека нет времени на завтрак и он бежит на работу, то надо внедрять завтрак. Если человек пьет кофе с молоком вместо завтрака, внедряем завтрак.

Если у нас есть питательный завтрак утром, нам легче контролировать аппетит в течение дня, не переедать вечером, это влияет на нашу гормональную систему, но есть нюансы.

Есть люди, которые не могут физиологически есть утром. Может, за всю мою практику была одна такая пациентка, которую утром тошнило. Как можно заставить человека есть, когда его тошнит? Мы делаем какую-то паузу, два-три часа после сна и едим, когда организм уже готов к приему пищи.

Во всех остальных обстоятельствах мы добавляем завтрак.

Человек из-за лени не хочет тратить время утром, но постепенно ты внедряешь человеку этот завтрак и он лучше себя чувствует, уменьшается количество перееданий.

– Как вы относитесь к диетам?

– Отрицательно. Если эта диета используется для снижения веса, я отношусь отрицательно. Конечно, есть лечебные диеты, когда у нас есть проблемы с желчным, с поджелудочной и тому подобное. Я понимаю, почему они нужны. Эпилепсия и кето-диета, которую разработали для этого.

Мы так сдерживаем какие-то болезни или наоборот помогаем себе чувствовать себя лучше. Если это касается снижения веса, я очень негативно отношусь к любым диетам, потому что это ограничения, которые мы вводим себе самостоятельно и загоняем себя в эту ловушку.

– А что касается вегетарианства или веганства? Это же не лечебная диета, но такой стиль жизни, скажем.

– Если человек такой путь выбрал, надо понимать, что мы можем залезть в очень серьезные дефициты по железу, по белку, по витамину В12, возможно, кальций, возможно, витамин D3. И если мы уже идем сознательно в это и выбираем это как стиль жизни, мы проверяем организм, мы принимаем нутрицевтики, без них не обойтись. То есть комплексно поддерживаем себя, балансируем тот рацион.

Это касается вегетарианства, но здесь легче, потому что некоторые вегетарианцы едят рыбу, некоторые едят яйца. Здесь легче построить рацион, и иногда даже при очень сбалансированном рационе можно спокойно обойтись без нутрицевтиков и чувствовать себя здорово.

То есть, если выбираем, подходим с умом, а не просто: "Ой, это модно, так делают, и я так сделаю". А через год выпадают волосы, посыпалась щитовидная железа, мы в дефицитах, нам плохо, что делать? Лечиться. Не хочется, чтобы здоровье страдало.

Екатерина Крупкина с дочкой (фото: instagram.com/krupkina.katya)

– Действенно ли интуитивное питание в 21 веке?

– Начнем с того, что я фанатка интуитивного питания. Опять-таки каждый понимает интуитивное питание по-своему. Условно, когда мы проживаем жизнь осознанно, понимаем свой выбор, слышим свое тело, и это не выдумка про "слышать тело".

У нас целый гормональный коктейль, который провоцирует голод, насыщение, жажду, желание сходить в туалет, желание спать. И если мы живем не на автомате, сидя в соцсетях и игнорируя сигналы тела, можем всегда понять, когда голодны и пойти поесть не по часам, не 10 раз в день, как тебе кто-то прописал, а как действительно нужно твоему телу. Желание голода появляется, когда у нас заканчивается энергия и организму нужно пополнить запасы.

Мы поели, остановились вовремя и пошли жизнь жить дальше. Вот это классный подход, это здоровый подход.

Кто-то пропагандирует, что хочешь, то и ешь, но это немножко о другом. Если я выбираю быть здоровой, я не могу есть все подряд. Я понимаю, что моему телу нужны питательные вещества. Я хочу быть здоровой.

Но при этом я не забываю, что это не только о здоровье и энергии, еще должно быть наслаждение. Так заложено биологией. Мы хотим получать наслаждение от еды. То есть мы должны стимулировать эти рецепторы.

Для меня интуитивное питание – это я ем, когда хочу, останавливаюсь, когда насытилась и в тарелке проигрываю все роли: и здоровье, и удовольствие, и энергию.

Кто-то воспринимает интуитивное питание как "ем без остановки", но это не правда. Я останавливаюсь, когда я насыщена. То есть здесь нет места для переедания, потому что ты слышишь свое тело.

– Иногда мы чувствуем эмоциональный голод или желание съесть только что-то конкретное. Нужно ли с этим работать? И если нужно, то как?

– Обязательно надо работать. Если это одноразовый случай, например, сейчас я заела, в следующий раз пошла на прогулку, в следующий раз я набрала подружку, в следующий раз я подышала и успокоилась, тогда нет. Иногда мы можем так себя успокоить. Главное, чтобы не только едой, чтобы у нас были и другие варианты, которые нам тоже помогают.

– Это же также популярная история, когда еда как вознаграждение идет. Вот особенно то самое сладкое, с детства даже, возможно, тянется. Можно ли вознаграждать себя едой, когда мы делаем это осознанно?

– Нам надо понимать: когда мы едим не по физиологическому голоду, это все откладывается в жир. То есть мы набираем вес.

Иногда, возможно, можно, но у вас должны быть и другие вещи, от которых вы получаете наслаждение, так же как от еды. Пойти потратить деньги. Хотя это тоже не очень окей, но на мне работает.

Во всех случаях главное, чтобы не только еда была источником ваших эмоций.

А когда повышение получила на работе – пойду съем торт. Муж сделал предложение – пойду съем пирожное, и все, нет другого вознаграждения. Здесь надо обратить внимание и начать с этим работать, менять свои нейронные связи.

– Готовясь к нашему интервью, я также узнала о раздельном типе питания. Давайте объясним, что это такое.

– Это когда отдельно едят каждую группу продуктов, нутриентов. Отдельно белки, отдельно жиры, отдельно углеводы. Я вообще не понимаю, зачем, скорее всего, человек не понимает, как построен ЖКТ, что в каждом отделе желудочно-кишечного тракта что-то переваривается своими ферментами. Еду наоборот классно сочетать. Это лучше влияет на усвоение, на моторику аппетита, то есть мы дольше чувствуем сытость.

Объяснение преимущества такого питания заключается в том, что одно с другим не переваривается. Конечно, углеводы не перевариваются в желудке, в желудке переваривается белок. Углеводы во рту и кишечнике перевариваются, жиры так же – рот, кишечник. Почему разделять? Каждый отдел ЖКТ за что-то отвечает.

– А как лучше сочетать пищу, если раздельное питание мы не берем даже во внимание? Как нам сочетать, чтобы питаться и здорово, и вкусно?

– Все нутриенты должны быть на тарелке, это важно. Потому что каждый нутриент нам что-то дает. Углеводы – это качественная энергия, жиры – это гормоны, насыщение, красивая кожа, белок – это построение всех органов. Клетчатка – это работа нашего кишечника, хорошая перистальтика, витамины, микроэлементы. То есть все сочетаем на тарелке.

Люди почему-то исключают, начинают чистить рацион из-за того, что когда-то эта мода пошла на орторексическое мышление, когда мы чистим рацион. Не надо исключать любимые продукты. Надо наоборот расширять рацион, делать его более разнообразным.

Можно условно. Половина вашей тарелки – это овощи или фрукты, как вам нравится. Четверть – это углеводы. Та же картошка, паста, это тоже сложные углеводы, не только крупы, бобовые. И 1/4 еще белок, и немножко жиров. Жиры для приготовления мы используем, заправляем чем-то.

Жиры с жирами не надо есть. Если у вас орешки, семечки, желтки, творог, авокадо, это уже слишком. Жиры полезны, они должны быть на тарелке, но в меру.

Питание по методу здоровой тарелки (инфографика: Центр общественного здоровья)

– Как планировать свое питание? И нужно ли его планировать?

– Это зависит от образа жизни. Если мы загружены, то да, питание желательно немножко планировать, потому что когда у нас нет времени, мы обычно, что делаем? Не едим, потому что мы не спланировали, что у нас будет на обед. Лучше я его пропущу, потом буду супер голодным и вечером просто переем.

Можно готовить заранее, например, использовать такую систему. Я так дома делаю, на три дня просто готовлю. Овощи нарезать, запечь, приготовить овощной соус, он долго хранится и очень вкусный. И несколько видов белка приготовить. Потом это занимает ровно две минуты времени, чтобы собрать тарелку.

– А что делать тем людям, которые, например, любят есть только свежеприготовленную пищу? Как им решать ситуации, когда нужно спланировать свою трапезу?

– Я советую клиентам быстрые варианты приготовления пищи. То есть что-то очень простое. Условно там кусок рыбы в духовку или в аэрогриль, и это буквально 10-15 минут, если это белая рыба. Вот я помыла себе помидоры, пучок зелени бросила и, например, сварила какую-то кашу. Я советую, например, гречку с ночи залить водой, можно не варить, она сразу будет готова, просто подогреть.

Или покупать готовые замороженные продукты. Крупы готовые, замороженные бобовые, разные овощи. Нужно просто на три минуты в кипящую воду бросить, и у тебя полностью готово все. Это очень удобно.

– Вы упомянули о помидорах. Я слышала, что они по содержанию клетчатки очень уступают другим овощам.

– Это правда, но их можно есть, просто не только огурцы и помидоры. Если вы едите только огурцы и помидоры, и при этом вы не едите нормальное количество фруктов, зелени, не едите крупы, бобовые, вы не добираете клетчатки.

Для чего нам клетчатка? Чтобы был здоровый микробиом. Микробиом – это наш иммунитет прежде всего. Есть классное исследование о микробиоме. Оно доказало, что нужно в течение недели съедать более 30 растительных продуктов. К растительным продуктам относятся все виды круп, все виды бобовых, все виды зелени, все виды листьев салата, фрукты, ягоды, овощи, орехи, семена. То есть по факту не сложно набрать, если из каждой категории у нас есть три-четыре продукта в течение недели.

– Какие сочетания в питании всегда срабатывают и дополняют друг друга?

– Классно, когда мы сочетаем продукты, которые содержат железо с витамином С. Например, едим мясо со шпинатом или с красным сладким перцем, с лимоном, с киви. Это классно сочетается с зеленью так же, потому что железо так будет лучше усваиваться.

При этом мы не едим продукты с железом вместе с сыром и кисломолочными продуктами, потому что будет наоборот, железо не будет усваиваться.

Для веганов классно сочетать зерновые с бобовыми, чтобы получать весь аминокислотный профиль, это тоже круто работает. Классно сочетать зелень с печенью, витамин D с витамином К2 можно сочетать.

Есть нюанс. Если это касается именно пищи, то наш организм, может усвоить в небольших количествах даже те витамины, которые являются антагонистами. Если, например, мы пьем в БАДах, они не будут усваиваться. Они являются антагонистом в большой дозировке, они просто не дадут усвоить друг друга (речь идет о неэффективных сочетаниях витаминов не из пищи - ред.)

– А что лучше не сочетать?

– Не сочетать кисломолочные продукты с мясом, потому что будет плохо усваиваться железо. Алкоголь не сочетать с жирной и углеводной пищей, это надо понимать. Печень занята детоксикацией алкоголя, ей не до того, чтобы перерабатывать жиры и углеводы.

Екатерина Крупкина: Если вы едите только огурцы и помидоры, и при этом не едите фрукты, зелень, бобовые, вы не добираете клетчатку (фото: РБК-Украина)

– Многие украинцы делают на зиму или покупают консервации. Можно ли такие овощи считать источником клетчатки?

– Это источники овощей с наименьшим количеством клетчатки, этого недостаточно. То есть просто этим закрыть не получится.

Зимой и в начале весны из свежих овощей можно покупать белокочанную или фиолетовую капусту. Можно найти замороженные овощи.

Мы же не только из овощей берем клетчатку. Это цельнозерновые. Гречка, спельта, киноа, амарант, различные крупы – там тоже есть клетчатка. Горстку орешков добавили – там есть клетчатка. Мы едим фрукты – есть клетчатка.

– Назовите топ продуктов, которые стоит добавлять в свой рацион, особенно зимой и в начале весны.

– Нам нужны источники всех витаминов, мы покупаем цельнозерновые продукты. Смотрим на те, которые мы любим. Если мы любим рис, рис покупать нешлифованный, гречку можно купить, пасту можно купить из твердых сортов пшеницы. Можно купить картошку, тоже классно.

Далее, что касается овощей. Первый вариант – это замороженные овощи, там есть миксы. И это круто, что это миксы, то есть мы едим разные источники. Можно покупать зимой морковь, свеклу, белокочанную капусту. Это все такие бюджетные истории.

Что касается фруктов, классно, если есть в рационе киви – это источник витамина С, одно киви съел норму закрыл, банан – это витамин B6, который нам помогает с нервной системой работать, и магний там есть.

Далее по белкам. Что можно купить? Можно купить сельдь или скумбрию, она намного дешевле, чем лосось. Это жирная рыба, там есть омега-3, которая нам нужна. Далее можно купить курицу, яйца, и будут уже разные виды белка. Можно еще, кстати, какой-то растительный источник белка добавить. Или что-то из бобовых.

Можно покупать семена льна, например. Их тоже добавлять в салаты.

– Есть ли продукты, которых нам стоит избегать в своем рационе?

– Для меня это продукты с трансжирами. Если ты переедаешь продуктами с сахаром, с организмом все хорошо, то трансжиры, к сожалению, это плохая история для нашего организма в избытке. Они вызывают воспаление, они не выводятся из организма.

Их можно увидеть на этикетке: гидрогенизированное масло, частично гидрогенизированное, частично измененное. Если вы понимаете, что этот продукт должен иметь жидкое состояние, а он твердый, и там просто написано "измененное масло", скорее всего там есть гидрогенизированный жир.

Это все написано на этикетках, это нельзя не написать, поэтому при выборе сладостей читаем этикетку, видим в составе, лучше выбрать альтернативу.

Если мы очень сильно любим именно это, тогда мы потребляем это в очень умеренном количестве. Даже если мы будем гречку тоннами есть, наш организм не ок среагирует на это. Поэтому балансируем в здоровом пределе.

– Вы работаете также с различными установками в пищевом поведении. С какими, возможно, самыми популярными вы встречаетесь в своей практике?

– О том, что еду нельзя оставлять в тарелке. Когда начинаю работать с человеком, он сбрасывает мне фото своих тарелок и описывает свои ощущения до еды, после еды. Постоянно переела, переела, переела. Говорю: "Почему не остановилась вовремя? Ты понимала, в какие моменты наелась?"

Клиентка отвечает, что понимала. А почему тогда доела – не знаю. И начинаешь это раскручивать, оказывается, что в детстве любовь к маме проявляется, когда ты все доела. Или кто-то заставлял из-под палки типа из-за стола не встанешь, пока не доешь.

Как мы уже с вами говорили, о вознаграждении. Человек привык к вознаграждению едой, потому что в детстве его вознаграждали. Или есть другая история: когда мне плохо, я успокаиваюсь сладким, потому что в детстве ребенок плакал, ему давали постоянно "киндер".

– Как работать с этими установками? Как их отследить, во-первых, в себе? Мы же автоматически это делаем.

– Мы подходим к осознанному подходу. Клиенты переедают, но они не понимают, почему. Я начинаю задавать вопросы. Не даю ответ, они сами должны к этому прийти.

Мы поймали эту установку. Например, нельзя оставлять еду в тарелке, что-то случится. В следующий раз мы едим и специально оставляем еду. И потом анализируем, как мое состояние, что случилось, что изменилось. И так постепенно перестраивается восприятие.