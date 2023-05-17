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Нутрициолог развенчала главный миф о молоке и сообщила, кому его пить нельзя

Фото: Полезно ли пить молоко (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Молоко – это продукт очень сложный и неоднозначный. Полезность этого продукта окружена многочисленными мифами.

Нутрициолог Снежана Ворошилова рассказала в Instagram, нужно ли пить молоко.

Нужно ли пить молоко?

Врачи часто занимают противоречивые позиции, потому что с одной стороны ВОЗ советует молочные продукты каждый день, в то же время последние несколько лет материалы The Lancet, Oxford academic Nutrition Reviews, Nutrition и другие показывают совершенно иную реальность.

Ворошилова же считает, что ферментированные молочные продукты - нужно употреблять, а вот с цельным молоком есть нюансы.

"Йогурты, кефир, сыры, сыр кисломолочный - нужно. Пастеризованное молоко, кипяченое, или ультрапастеризованное может быть (если жить не можете без молока)", - написала она.

Почему нельзя пить сырое молоко

Дело в том, что молоко - это полезная среда для разных микроорганизмов. Пастеризация убивает их, но не разрушает вредные продукты жизнедеятельности микроорганизмов.

Также молоко - это стимулятор mTORC1. Поэтому это сложный и неоднозначный продукт.

Что делать категорически нельзя

  • Покупать молоко на рынке.
  • Пить пастеризованное молоко, его надо прокипятить.
  • Пить сырое и пастеризованное молоко беременным и кормящим женщинам, детям и подросткам. Лучше пить ультрапастеризованное или кипяченое молоко.

Напомним, что в этих безалкогольных напитках нашли канцерогены.

Кроме того, цены на молочку в Украине изменились.

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