Нутрициолог развенчала главный миф о молоке и сообщила, кому его пить нельзя

Нужно ли пить молоко?

Врачи часто занимают противоречивые позиции, потому что с одной стороны ВОЗ советует молочные продукты каждый день, в то же время последние несколько лет материалы The Lancet, Oxford academic Nutrition Reviews, Nutrition и другие показывают совершенно иную реальность.

Ворошилова же считает, что ферментированные молочные продукты - нужно употреблять, а вот с цельным молоком есть нюансы.

"Йогурты, кефир, сыры, сыр кисломолочный - нужно. Пастеризованное молоко, кипяченое, или ультрапастеризованное может быть (если жить не можете без молока)", - написала она.

Почему нельзя пить сырое молоко

Дело в том, что молоко - это полезная среда для разных микроорганизмов. Пастеризация убивает их, но не разрушает вредные продукты жизнедеятельности микроорганизмов.

Также молоко - это стимулятор mTORC1. Поэтому это сложный и неоднозначный продукт.

Что делать категорически нельзя