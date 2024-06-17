Нутрициолог рассказала всю правду о магазинных соках и как они могут навредить детям

Чем полезны для детей магазинные соки

Организации здоровья не советуют употреблять сок малышам до 2 лет.

"Мой личный выбор, ограничить употребление сока для своих деток. Ваш выбор зависит от вас, но возможно это поможет вам понять действительно ли так необходим тот сок вашему малышу", - говорится в сообщении.

Большинство мам, приходя в магазин, видят на соках отметку от 4 до 6 месяцев и автоматически думают, что они разрешены организациями в сферах здоровья и медицины.

Однако, детям до одного года нужно исключительно отдавать предпочтение грудному молоку или специальным смесям, а прикорм вводить с 6 месяцев и сока в том списке точно нет.

Эксперт отметила, что если вы все же решили давать ребенку сок, то в первую очередь нужно обращать внимание на склад с обратной стороны.

Эти напитки ВОЗ в любом случае относят к добавленному свободному сахару и не рекомендуют добавлять их в рацион ребенка до 1-2 лет.

Поэтому следует искать такие соки, в которых нет добавленного сахара в составе.

Рекомендации по употреблению фруктовых соков

Максимальная дневная доза сока:

120 мл для детей от 1 до 3 лет

180 мл для детей 4-6 лет

для детей от 7 до 18 лет 240 мл - это одна из 2,5 рекомендованных на ежедневно порций свежих фруктов.

Детям от 1 до 3 лет не следует давать сок на ночь или перед дневным сном.

Важно знать, что постоянное присутствие углеводов в полости рта может вызвать разрушение зубов.

Лучше поощрять детей есть свежие фрукты. Фруктовый сок не подходит для лечения обезвоживания и диареи.

Детям, принимающим медикаменты, не следует давать сок грейпфрута, поскольку он может влиять на эффективность лекарства.