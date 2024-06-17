Нутрициолог рассказала всю правду о магазинных соках и как они могут навредить детям

Многие считают, что соки являются неотъемлемой частью сбалансированного питания, в том числе и у детей. Однако это не совсем так, ведь магазинные соки могут навредить детскому организму.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу доказательного сертифицированного нутрициолога Людмилы Матишинец.
Организации здоровья не советуют употреблять сок малышам до 2 лет.
"Мой личный выбор, ограничить употребление сока для своих деток. Ваш выбор зависит от вас, но возможно это поможет вам понять действительно ли так необходим тот сок вашему малышу", - говорится в сообщении.
Большинство мам, приходя в магазин, видят на соках отметку от 4 до 6 месяцев и автоматически думают, что они разрешены организациями в сферах здоровья и медицины.
Однако, детям до одного года нужно исключительно отдавать предпочтение грудному молоку или специальным смесям, а прикорм вводить с 6 месяцев и сока в том списке точно нет.
Эксперт отметила, что если вы все же решили давать ребенку сок, то в первую очередь нужно обращать внимание на склад с обратной стороны.
Эти напитки ВОЗ в любом случае относят к добавленному свободному сахару и не рекомендуют добавлять их в рацион ребенка до 1-2 лет.
Поэтому следует искать такие соки, в которых нет добавленного сахара в составе.
Максимальная дневная доза сока:
Детям от 1 до 3 лет не следует давать сок на ночь или перед дневным сном.
Важно знать, что постоянное присутствие углеводов в полости рта может вызвать разрушение зубов.
Лучше поощрять детей есть свежие фрукты. Фруктовый сок не подходит для лечения обезвоживания и диареи.
Детям, принимающим медикаменты, не следует давать сок грейпфрута, поскольку он может влиять на эффективность лекарства.
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