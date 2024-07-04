Нутрициолог рассказала, что произойдет с организмом, если 20 дней подряд пить матчу

Что произойдет с организмом

Летом все испытывают жажду и хочется найти что-нибудь, что действительно поможет охладиться и напиться.

Нутрициолог отметила, что не утоляет жажду и именно поэтому ею невозможно напиться.

В частности, в результате частого питья матчи произойдут следующие изменения:

чистая на воде - очень хорошо тонизирует, помогает проснуться, но не натощак. Содержит в 170 раз больше антиоксидантов, чем апельсиновый сок

матча уже бодрит. Употреблять лучше не на ночь, особенно хорошо в жару. Также содержит антиоксиданты и полифенолы, которые хранятся и не разрушаются от высоких температур

на молоке как перекус. Следует выбирать именно на ореховом без сахара. При качественном рационе такой перекус не повлияет на метаболизм и ощущение голода-сытости

Чем полезна матча

Матча бодрит не хуже чашечки кофе и повышает физическую выносливость, но в то же время не имеет таких побочных эффектов, как нервозность.

Также она улучшает работу мозга благодаря высокому содержанию кофеина. Кроме того, порошок матча также содержит в своем составе соединение под названием L-theanine, которое улучшает действие кофеина, повышает бдительность и помогает избежать снижения энергетического уровня, которое может быть следствием употребления кофеина.

Матча помогает похудеть, ускоряет обмен веществ, сжигает жир, увеличивает расход энергии. Сохранить стройную фигуру или даже избавиться от пары лишних килограммов помогает способность напитка окислять жиры, ускоряя тем самым обмен веществ и снижая уровень плохого холестерина.

Кому нельзя пить матчу

Матча содержит высокую концентрацию кофеина, поэтому если вы пьете слишком много кофеина или вы чувствительны к нему, нужно потреблять не более 2 чашек чая в день.

Для людей с повышенной кислотностью желудка, гастритом или язвой следует избегать употребления любого зеленого чая и японского чая матча натощак.