Нутрициолог рассказала, что делать, если ребенок не ест мясо: эти способы точно помогут
Питание детей для родителей - это болезненная тема. Все потому, что часто дети не хотят есть мясо и следует знать, как решить эту проблему.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как приготовить мясо, чтобы ребенку точно понравилось.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога и физиолога Ольги Дорош и эксперта по питанию детей Роксоланы Гарасимов.
Почему мясо должно быть в рационе
Мясо является одним из продуктов белковой группы, с помощью которого ребенок получает ряд необходимых питательных веществ. Среди них - гемовое железо, цинк, витамин B12, кальций, витамин D и омега-3 жирные кислоты.
Белки животного происхождения, в том числе белки мяса, лучше всего обеспечивают детей всеми необходимыми незаменимыми аминокислотами, а также играют ключевую роль в росте костей и мышц, развитии мозга, образовании гормонов, работе ферментов и иммунной системы.
Причины отказа от мяса
По словам специалистов, возможно ребенку не нравится вид мяса. Можно предложить другие виды мяса, например крольчатину, различные части курицы, баранину, свинину и телятину.
Также часто волокна мяса забиваются между зубами, это довольно неприятно и дети часто из-за этого отказываются есть.
Как готовить детям мясо (скриншот)
К тому же важно знать, что повторный прием пищи уменьшает страх и повышает ее восприятие. Поэтому родителям нужно постоянно предлагать детям мясо в разном виде.
Для того чтобы было легче, не готовьте специально для ребенка, а готовьте для себя.
Когда родители собственным примером показывают здоровую пищевую модель поведения, больше шансов, что ребенок будет это подражать.
"Помните, дети нас не слушают, а смотрят", - говорится в сообщении.
Привлекайте ребенка к приготовлению пищи
Следует привлекать ребенка к закупкам и приготовлению мясных блюд. Ознакомьтесь с этим продуктом, еще до момента попадания на тарелку ребенка.
Все потому, что каждый контакт с едой увеличивает шансы попробовать блюдо.
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