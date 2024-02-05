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Нутрициолог рассказала, что делать, если ребенок не ест мясо: эти способы точно помогут

Понедельник 05 февраля 2024 10:55
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Нутрициолог рассказала, что делать, если ребенок не ест мясо: эти способы точно помогут Что делать, когда ребенок не ест мясо (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Дорош

Питание детей для родителей - это болезненная тема. Все потому, что часто дети не хотят есть мясо и следует знать, как решить эту проблему.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как приготовить мясо, чтобы ребенку точно понравилось.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога и физиолога Ольги Дорош и эксперта по питанию детей Роксоланы Гарасимов.

Почему мясо должно быть в рационе

Мясо является одним из продуктов белковой группы, с помощью которого ребенок получает ряд необходимых питательных веществ. Среди них - гемовое железо, цинк, витамин B12, кальций, витамин D и омега-3 жирные кислоты.

Белки животного происхождения, в том числе белки мяса, лучше всего обеспечивают детей всеми необходимыми незаменимыми аминокислотами, а также играют ключевую роль в росте костей и мышц, развитии мозга, образовании гормонов, работе ферментов и иммунной системы.

Причины отказа от мяса

По словам специалистов, возможно ребенку не нравится вид мяса. Можно предложить другие виды мяса, например крольчатину, различные части курицы, баранину, свинину и телятину.

Также часто волокна мяса забиваются между зубами, это довольно неприятно и дети часто из-за этого отказываются есть.

Нутрициолог рассказала, что делать, если ребенок не ест мясо: эти способы точно помогутКак готовить детям мясо (скриншот)

К тому же важно знать, что повторный прием пищи уменьшает страх и повышает ее восприятие. Поэтому родителям нужно постоянно предлагать детям мясо в разном виде.

Для того чтобы было легче, не готовьте специально для ребенка, а готовьте для себя.

Когда родители собственным примером показывают здоровую пищевую модель поведения, больше шансов, что ребенок будет это подражать.

"Помните, дети нас не слушают, а смотрят", - говорится в сообщении.

Привлекайте ребенка к приготовлению пищи

Следует привлекать ребенка к закупкам и приготовлению мясных блюд. Ознакомьтесь с этим продуктом, еще до момента попадания на тарелку ребенка.

Все потому, что каждый контакт с едой увеличивает шансы попробовать блюдо.

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