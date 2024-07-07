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Нутрициолог рассказала, что может произойти, если есть в одиночестве

Почему нельзя есть в одиночестве (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Еда в компании - полезна для здоровья и общего настроения. Менее полезной считается еда на единице, ведь это может привести к перееданию и лишнему весу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Оксаны Шатровой.

Почему нельзя есть наедине

Эксперт назвала действительные советы по гастрофизике и не только, свидетельствующие о пользе еды в компании:

  • когда вы готовите для кого-то - это о заботе и окситоцине (нейропептид, который транспортируется в кору гипофиза, где накапливается и выделяется в кровь). Именно он блокирует выделение гормонов кортикоидов (кортизол, например), что снижает стресс в организме
  • когда вы едите с кем-то, то не "сидите" в гаджеты и тем самым, не заедаете еду "автоматически"
  • есть в кругу родных - это о безопасности и покое, социальном контакте, который помогает не заглатывать быстро еду, а, наоборот, медленно и тщательно пережевывать. Это особенно важно, если есть проблемы с ЖКТ
  • очень часто при работе с РХП важно есть с кем-то, потому что в одиночестве человек может не контролировать свои порции

К тому же одинокий прием пищи также усиливает негативные чувства и мрачные мысли, что плохо сказывается на здоровье.

Как есть, что не переесть и не навредить здоровью

В основные правила здорового питания входит:

  • отдавайте предпочтение здоровой, органической пище собственного приготовления.
  • в каждой порции пищи половину должны составлять овощи и зелень - они богаты клетчаткой и другими полезными веществами
  • в одной четвертой нашей тарелки должны быть углеводы
  • потребляйте достаточное количество воды
  • соблюдайте режим питания 3-4 раза в день
  • ешьте без спешки, внимательно, потому что ощущение насыщенности приходит впоследствии
  • хорошо пережевывайте пищу - это поможет лучшему пищеварению
  • пользуйтесь тарелками и чашками небольшого размера

Важно не забывать о белках - это не только мясо, яйца, рыба, но и бобовые и молочные продукты. Ориентировочно дневная потребность в белке для взрослого - 50-70 граммов - это не больше, чем размер нашего кулака;

К тому же ежедневная физическая нагрузка помогает не только ускорить обмен веществ или похудеть, но и обеспечивает лучший контроль нашего настроения и хорошее самочувствие в целом.

 

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Здоровое питаниеНутрициолог