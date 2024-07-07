Нутрициолог рассказала, что может произойти, если есть в одиночестве

Почему нельзя есть наедине

Эксперт назвала действительные советы по гастрофизике и не только, свидетельствующие о пользе еды в компании:

когда вы готовите для кого-то - это о заботе и окситоцине (нейропептид, который транспортируется в кору гипофиза, где накапливается и выделяется в кровь). Именно он блокирует выделение гормонов кортикоидов (кортизол, например), что снижает стресс в организме

когда вы едите с кем-то, то не "сидите" в гаджеты и тем самым, не заедаете еду "автоматически"

есть в кругу родных - это о безопасности и покое, социальном контакте, который помогает не заглатывать быстро еду, а, наоборот, медленно и тщательно пережевывать. Это особенно важно, если есть проблемы с ЖКТ

очень часто при работе с РХП важно есть с кем-то, потому что в одиночестве человек может не контролировать свои порции

К тому же одинокий прием пищи также усиливает негативные чувства и мрачные мысли, что плохо сказывается на здоровье.

Как есть, что не переесть и не навредить здоровью

В основные правила здорового питания входит:

отдавайте предпочтение здоровой, органической пище собственного приготовления.

в каждой порции пищи половину должны составлять овощи и зелень - они богаты клетчаткой и другими полезными веществами

в одной четвертой нашей тарелки должны быть углеводы

потребляйте достаточное количество воды

соблюдайте режим питания 3-4 раза в день

ешьте без спешки, внимательно, потому что ощущение насыщенности приходит впоследствии

хорошо пережевывайте пищу - это поможет лучшему пищеварению

пользуйтесь тарелками и чашками небольшого размера

Важно не забывать о белках - это не только мясо, яйца, рыба, но и бобовые и молочные продукты. Ориентировочно дневная потребность в белке для взрослого - 50-70 граммов - это не больше, чем размер нашего кулака;

К тому же ежедневная физическая нагрузка помогает не только ускорить обмен веществ или похудеть, но и обеспечивает лучший контроль нашего настроения и хорошее самочувствие в целом.