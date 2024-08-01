Нутрициолог рассказала, что будет с организмом, если отказаться от сладких газированных напитков

Какие изменения произойдут в организме

Прежде всего важно понимать, что любые запреты ведут за собой стресс и переедание. Так что не стоит отказываться от каких-либо продуктов и делать жесткие ограничения.

Большую часть своего рациона следует делать из блюд и продуктов, которые несут пользу организму.

Нутрициолог Вера Курин советует вкусности ограничить в рационе, но не отказываться полностью. Все потому, что это может привести к срывам, которые могут еще больше навредить.

"Здоровое отношение к пище - это не о запретах, стоит сформировать здоровые привычки, которые станут частью жизни, что в свою очередь поможет улучшить самочувствие и прийти к желаемой форме навсегда", - рассказала она.

Появятся новые симптомы

Газированные напитки - одни из самых вредных и умеренный отказ, безусловно, улучшит самочувствие и улучшит ваше здоровье в целом.

В частности, когда вы отказываетесь от газированных напитков, у вас могут возникнуть такие симптомы, как головная боль или усталость, особенно если вы пьете газировку с кофеином.

Если газировка является вашим основным источником кофеина, вы можете почувствовать некоторые из этих симптомов отсутствия кофеина. Однако употребление черного кофе или даже простого черного или зеленого чая все равно может получить кофеин без пустых калорий и добавленного сахара.

Если вы потребляете значительное количество сахара и сладких напитков на регулярной основе, то при отказе можете испытывать всевозможные симптомы, включая головные боли, тошноту, боли в мышцах, нехватку энергии и раздражительность.

К тому же, симптомы отмены от сахара могут даже выглядеть похожими на симптомы отмены от серьезных наркотиков.

Заменив газированные напитки на воду, вы ускорите свой метаболизм, улучшите здоровье сердца и даже можете немного потерять вес.

Отказ от газированных напитков может помочь улучшить здоровье костей, зубов и снизить риск остеопороза, почечной недостаточности, инфекции мочевого пузыря, а также бороться с диабетом и другими хроническими заболеваниями.