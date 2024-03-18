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Она считается самой грязной в мире: нутрициолог рассказала о рыбе, которую все избегают

Почему тилапию считают самой грязной рыбой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Рыба тилапия считается самой грязной рыбой. Такой вид выращивают в необычных условиях, из-за чего рыбу считают не полезной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Дорош.

Чем полезна рыба

Тилапия является одним из самых безопасных видов рыб по содержанию ртути.

Она входит в раздаток ЕРА и FDA в категорию "лучший выбор", то есть идеальна для беременных, женщин на грудном вскармливании и детях.

Тилапия очень доступна по цене нежирная рыба, 120 ккал на 100 г филе, при этом имеет:

  • 23 г белка
  • 2,3 жира
  • 12 мг кальция
  • 30 мг магния
  • 177 мг фосфора
  • 331 мг калия
  • 45 мг холина

Почему рыбу считают самой грязной

По словам нутрициолога, это очень прихотливая рыба, ей нужно пространство, чистая вода с температурой днем 20 градусов. Чтобы вырастить типалию весом 400 г нужно 10 месяцев.

В Азии, Китае и Бангладеше типалию выращивают в так называемых копанках и здесь возникает проблема, ведь в отличие от биофермы, ее в копанке сотни и чтобы она не болела в корм добавляют антибиотики.

FDA антибиотики запрещены к использованию в аквакультуре, ведь остатки могут быть в мясе.

Поэтому где-то через 40-60 дней антибиотики перестают давать, чтобы они вывелись из рыбы и комиссии по поставке разрешили завоз рыбы. Однако остатки все равно могут быть, поэтому выбор всегда в сторону свежей или охлажденной рыбы.

Тилапия (фото: wikipedia)

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РыбаНутрициолог