Нутрициолог рассказала, кому категорически нельзя есть фрукты

Казалось бы, овощи и фрукты входят в список самых полезных продуктов в рационе человека, они обогащают организм витаминами и микроэлементами. Однако некоторым людям лучше отказаться от их употребления.
Об этом рассказала нутрициолог Вера Курин в Instagram.
Основная проблема во фруктах - высокое содержание фруктозы
Нутрициолог говорит, что организм человека приспособлен к употреблению фруктозы в небольших количествах.
В результате количество фруктозы, которую человек съел за день, выходит за пределы нормы и составляет 85-100 г, может возникнуть инсулинорезистентность, диабет и ожирение.
От большого количества съеденной фруктозы организм начинает работать сверх своих возможностей, что приводит к серьезным заболеваниям.
Эксперт рассказала, что людям с некоторыми болезнями следует снизить или исключить потребление фруктов с высоким содержанием фруктозы. Среди них:
По словам нутрициолога, в 100 г продукта такое количество фруктозы:
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