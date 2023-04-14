Нутрициолог рассказала, кому категорически нельзя есть фрукты

Какой вред фруктов

Основная проблема во фруктах - высокое содержание фруктозы

Нутрициолог говорит, что организм человека приспособлен к употреблению фруктозы в небольших количествах.

В результате количество фруктозы, которую человек съел за день, выходит за пределы нормы и составляет 85-100 г, может возникнуть инсулинорезистентность, диабет и ожирение.

От большого количества съеденной фруктозы организм начинает работать сверх своих возможностей, что приводит к серьезным заболеваниям.

Кому нельзя есть

Эксперт рассказала, что людям с некоторыми болезнями следует снизить или исключить потребление фруктов с высоким содержанием фруктозы. Среди них:

инсулинорезистентность, диабет;

лептинорезистентность;

подагра;

повышенная мочевая кислота;

экзема и дерматит;

боль в суставах;

лишний вес, ожирение;

проблемы со стулом, вздутие, газообразование.

Какие продукты содержат много фруктозы

По словам нутрициолога, в 100 г продукта такое количество фруктозы: