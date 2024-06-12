Нутрициолог рассказала, какой хлеб полезен для здоровья и когда его нужно есть

Как выбрать полезный хлеб в магазине

Откажитесь от употребления белого хлеба и такого, что готовится из обработанных зерен.

Выбирайте цельнозерновые варианты, или хлеб, изготовленный из пророщенных зерен. Прекрасным вариантом является также овсяный, отрубной и хлеб из льна.

Эксперт добавила, если вам диагностировали непереносимость глютена, выбирайте безглютеновый хлеб.

Обращайте внимание и количество подсластителей и выбирайте хлеб с наименьшим их количеством.

Лучшим выбором станет хлеб с семенами, ведь там много клетчатки.

"В обычном белом хлебе кроме муки нет ничего. Нет этой наружной оболочки - клетчатки, ведь именно в ней содержится много витаминов", - отметила Наталья Самойленко.

Следует употреблять не более 1-2 кусочков хлеба в сутки, а именно в первой половине дня.

При выборе хлеба следует ориентироваться на следующие показатели: сорт муки, количество разнообразных примесей, соли и сахара.

Лучше выбирать хлеб, испеченный из цельного зерна или отрубной, ведь в нем содержатся оболочки, богатые клетчаткой, витамины группы B, Е, железо, цинк и селен. Он полезен как общему здоровью организма, так и не будет вредить вашей фигуре.

Какой хлеб полезен для кишечника и желудка

Наиболее полезен для желудочно-кишечного тракта ржаной хлеб. Он менее калориен, чем белый, а в его составе много клетчатки.

Клетчатка нормализует процесс пищеварения, улучшает перистальтику кишечника и работу желудка. При этом медленно усваивается организмом, постепенно давая ему необходимый запас энергии. Также способствуют нормализации пищеварения аминокислоты, содержащиеся в черном хлебе.

В здоровый рацион можно добавить цельнозерновой, ржаной и отрубной хлеб. Они не приведут к набору лишних килограммов, обеспечат организм витаминами, минералами и микроэлементами, а также дадут ему необходимый запас энергии.