Нутрициолог рассказала, какой хлеб полезен для здоровья и когда его нужно есть
Часто люди отказываются есть хлеб из-за риска поправиться. Однако, такое может произойти из-за неправильного употребления продуктов. Поэтому следует уметь выбрать полезный хлеб.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Натальи Самойленко.
Как выбрать полезный хлеб в магазине
Откажитесь от употребления белого хлеба и такого, что готовится из обработанных зерен.
Выбирайте цельнозерновые варианты, или хлеб, изготовленный из пророщенных зерен. Прекрасным вариантом является также овсяный, отрубной и хлеб из льна.
Эксперт добавила, если вам диагностировали непереносимость глютена, выбирайте безглютеновый хлеб.
Обращайте внимание и количество подсластителей и выбирайте хлеб с наименьшим их количеством.
Лучшим выбором станет хлеб с семенами, ведь там много клетчатки.
"В обычном белом хлебе кроме муки нет ничего. Нет этой наружной оболочки - клетчатки, ведь именно в ней содержится много витаминов", - отметила Наталья Самойленко.
Следует употреблять не более 1-2 кусочков хлеба в сутки, а именно в первой половине дня.
При выборе хлеба следует ориентироваться на следующие показатели: сорт муки, количество разнообразных примесей, соли и сахара.
Лучше выбирать хлеб, испеченный из цельного зерна или отрубной, ведь в нем содержатся оболочки, богатые клетчаткой, витамины группы B, Е, железо, цинк и селен. Он полезен как общему здоровью организма, так и не будет вредить вашей фигуре.
Какой хлеб полезен для кишечника и желудка
Наиболее полезен для желудочно-кишечного тракта ржаной хлеб. Он менее калориен, чем белый, а в его составе много клетчатки.
Клетчатка нормализует процесс пищеварения, улучшает перистальтику кишечника и работу желудка. При этом медленно усваивается организмом, постепенно давая ему необходимый запас энергии. Также способствуют нормализации пищеварения аминокислоты, содержащиеся в черном хлебе.
В здоровый рацион можно добавить цельнозерновой, ржаной и отрубной хлеб. Они не приведут к набору лишних килограммов, обеспечат организм витаминами, минералами и микроэлементами, а также дадут ему необходимый запас энергии.
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