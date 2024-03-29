Нутрициолог рассказала, какая важная вещь может мешать похудеть

Вода является одним из основных компонентов человеческого организма, но ее избыток не приносит пользы. Лишняя вода способствует образованию отеков лица и целлюлита.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Признаки, что в организме лишняя жидкость
По словам эксперта, человек никогда не сможет похудеть, если у его организме будет излишняя жидкость.
К признаку, указывающему, что в организме есть лишняя жидкость, относят:
тип фигуры "груша"
лишних 5-7 кг, не больше
низкокалорийные диеты не дают никакого эффекта
красивые формы, мягкое тело (кожа)
следы на коже и теле от тесной одежды и белья. Как правило, они долго не сходят
повышенная потливость
нет жажды, не хотите пить воду
выглядите моложе своего возраста - нет мимических морщин
на море или отдыхе подтягивается кожа и минус на весах
безуспешно боретесь с целлюлитом
Как вывести лишнюю жидкость из организма
Для того чтобы вывести, необходимо следовать следующим советам:
улучшение кровообращения - не носите слишком тесную одежду и избегайте длительного пребывания в положении стоя. Спите, положив ноги на маленькую подушку
ограничение потребления соли - старайтесь не употреблять много соленой пищи, снижайте количество соли в ежедневном рационе
достаточное употребление воды
физические упражнения - движение тела увеличивает скорость обмена веществ, стимулирует кровообращение и, следовательно, улучшает выведение жидкости. Это может быть ходьба, езда на велосипеде, плавание, занятия фитнесом
отказ от алкоголя - крепкие напитки, содержащие спирт, способствуют обезвоживанию и застою воды в организме
Кроме того, причиной задержки воды могут быть некоторые лекарства, особенно от гипертонии, диабета или некоторые противовоспалительные средства.