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Нутрициолог рассказала, какая важная вещь может мешать похудеть

Как вывести излишнюю жидкость из организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вода является одним из основных компонентов человеческого организма, но ее избыток не приносит пользы. Лишняя вода способствует образованию отеков лица и целлюлита.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Признаки, что в организме лишняя жидкость

По словам эксперта, человек никогда не сможет похудеть, если у его организме будет излишняя жидкость.

К признаку, указывающему, что в организме есть лишняя жидкость, относят:

  • тип фигуры "груша"
  • лишних 5-7 кг, не больше
  • низкокалорийные диеты не дают никакого эффекта
  • красивые формы, мягкое тело (кожа)
  • следы на коже и теле от тесной одежды и белья. Как правило, они долго не сходят
  • повышенная потливость
  • нет жажды, не хотите пить воду
  • выглядите моложе своего возраста - нет мимических морщин
  • на море или отдыхе подтягивается кожа и минус на весах
  • безуспешно боретесь с целлюлитом

Как вывести лишнюю жидкость из организма

Для того чтобы вывести, необходимо следовать следующим советам:

  • улучшение кровообращения - не носите слишком тесную одежду и избегайте длительного пребывания в положении стоя. Спите, положив ноги на маленькую подушку
  • ограничение потребления соли - старайтесь не употреблять много соленой пищи, снижайте количество соли в ежедневном рационе
  • достаточное употребление воды
  • физические упражнения - движение тела увеличивает скорость обмена веществ, стимулирует кровообращение и, следовательно, улучшает выведение жидкости. Это может быть ходьба, езда на велосипеде, плавание, занятия фитнесом
  • отказ от алкоголя - крепкие напитки, содержащие спирт, способствуют обезвоживанию и застою воды в организме

Кроме того, причиной задержки воды могут быть некоторые лекарства, особенно от гипертонии, диабета или некоторые противовоспалительные средства.

Ранее мы сообщали, что произойдет с организмом, если ежедневно пить газировку.

Также мы писали, зачем нужно пить теплую воду с утра и что даст вам эта привычка.

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организмНутрициолог