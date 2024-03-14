Нутрициолог рассказала, как выбрать менее вредный майонез в магазине: основные нюансы

На что обратить внимание

Чтобы выбрать менее "химический" майонез, нутрициолог советует обратить внимание на состав.

"Майонез - это не яд. Но и не какой-нибудь мегаполезный продукт", - отметила эксперт по питанию.

В частности, чем меньше жира в продукте, на первом месте вода, тем больше в нем сахара, загустителей и добавок.

При чтении этикетки следует помнить, что ингредиенты на упаковке размещены в порядке спадания. Обычно первые составляющие - основа продукта.

Хорошим вариантом станет тот, в котором в составе на первом месте растительное масло, вода, желток яйца, сахар, уксус и соль.

Тип масла, используемого в майонезе, может оказать влияние на вкус, текстуру и пищевую ценность продукта. Некоторые распространенные типы масла, используемые в майонезе, включают соевое, подсолнечное, оливковое.

Яичные желтки являются ключевым ингредиентом майонеза, поскольку они придают кремовый соус и насыщенную текстуру. Они должны быть тщательно пастеризованы, чтобы их можно было безопасно употреблять.

Уксус добавляют в майонез, чтобы придать ему пикантный вкус и стабилизировать эмульсию. Можно использовать различные типы уксуса, например белый, яблочный или рисовый.

Какой вред для организма

Консерванты

Они используются для того, чтобы увеличить срок годности майонеза путем уничтожения грибков и микробов. Лишь небольшая часть консервантов переваривается в желудке под влиянием желудочного сока.

Усилители вкуса

Кроме плохого воздействия на желудок и пищеварительную систему, в целом человек начинает привыкать к искусственным веществам, после чего может хотеться потреблять больше майонеза.

Вредные компоненты

В майонез могут добавляться такие вредные компоненты как пектин, желатин, крахмал и молочный концентрат, с помощью которых производители пытаются снизить показатель жирности этого продукта.