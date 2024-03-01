Нутрициолог рассказала, как прожить на 20 лет дольше

По ее словам, существует формула, которую нужно придерживаться, чтобы улучшить свою жизнь.

Питание

В рационе должно быть максимум минимально обработанного, овощей (большая доля крахмалистых), фрукты, ягоды, зелень, сложные углеводы, иногда мясо и рыба.

Рацион питания с высоким содержанием сахара, фастфуда, насыщенных жиров, рафинированных углеводов и других продуктов с высокой степенью обработки способствует воспалению и ускоряет процесс старения.

Физическая активность

Спорт должен быть регулярным. Большое внимание нужно уделять гибкости и балансу.

Нутрициолог отметила, что в условиях современного мира лидером является теннис.

Как можете: ходите, приседайте, отжимайтесь, делайте упражнения с гантелями, боксуйте, бегайте, прыгайте, делайте планку, танцуйте под музыку. Движение защищает от старения мускулы.

Общение и социализация

Испытывать "нужность" не менее важно, чем еда.

Именно поэтому в современном мире люди, вышедшие на пенсию и живущие вдали от семьи - стареют ускоренными темпами.

Нахождение на улице означает, что вы, скорее всего, будете двигаться, а не сидеть перед экраном. По возможности старайтесь выбирать природу, а не городские улицы.

Цель

Необходимо иметь понимание того, зачем вам вообще просыпаться с утра.

"Знаю многих молодых людей, которые до сих пор не определились в жизни. Поэтому вопрос, а что вы будете делать до 100 лет?", - отметила Анастасия Калига.

Добавим, что здоровье нашего тела и разума связано, а стресс считается фактором, повышающим риск многих заболеваний и даже сокращающим продолжительность жизни.