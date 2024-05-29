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Нутрициолог рассказала, как микрозелень влияет на организм и кому может навредить

Чем полезна микрозелень для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Новейший тренд мировой кулинарии и здорового питания - микрозелень. Такая зелень содержит много витаминов, поэтому следует иметь ее в своем рационе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Польза для организма

Микрозелень содержит значительно большую концентрацию различных витаминов и микроэлементов, в частности, таких как:

  • медь
  • магний
  • калий
  • железо
  • цинк
  • аскорбиновую кислоту
  • полифенолы

Полезнее всего употреблять витаминную зелень в сыром виде и использовать для приготовления разнообразных блюд:

  • соков и коктейлей - это здоровый способ начать свой день
  • салатов для обеда или ужина. Например, если скомбинировать несколько видов микрозелени, таких как руккола, ростки гороха, подсолнечника, свеклы, получится красочный и вкусный салат для полезного полноценного питания.
  • гарниров - посыпать сверху и есть вместе с омлетом, пиццей, макаронами, супами, картофелем фри и другими разными горячими и холодными блюдами.

Микрозелень способна активно расти без использования каких-либо удобрений и стимуляторов. Запаса питательных веществ и жизненной силы в семенах хватает для активного роста. Таким образом, получаемая микрозелень - экологически чистый и органический продукт.

Кому нельзя есть

Нутрициолог отметила, что следует быть осторожными с употреблением микрозелени людям, у кого аллергия на глютен.

Какие культуры выращивают как микрозелень

Разновидностей микрозелени огромное количество. Можно выращивать практически любые овощи, салаты, травы, злаковые и бобовые культуры. Наиболее популярные из них следующие:

  • кинза (кориандр) имеет ярко выраженный специфический пикантный вкус и аромат. В ее составе много витаминов, микроэлементы Р и К
  • рукола - зелень ее имеет слегка горьковатый вкус, идеально подходит для мясных и рыбных блюд. Она отличается большим содержанием аскорбиновой кислоты, флавоноидов, укрепляет иммунитет
  • свекла - содержит много витаминов, микроэлементов, оказывает тонизирующее действие, положительно влияет на пищеварение, укрепляет иммунитет
  • шнит-лук - тонкие травинки с выраженным, но мягким луковым вкусом и ароматом. Обладает способностью уничтожать бактерии, очищать кишечник
  • горох - отличается свежим ароматом, хрустящей структурой и сладковатым вкусом. Богата протеином, витаминами А, В, С, Е, фосфором, клетчаткой

 

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