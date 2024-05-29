Нутрициолог рассказала, как микрозелень влияет на организм и кому может навредить

Новейший тренд мировой кулинарии и здорового питания - микрозелень. Такая зелень содержит много витаминов, поэтому следует иметь ее в своем рационе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Микрозелень содержит значительно большую концентрацию различных витаминов и микроэлементов, в частности, таких как:
Полезнее всего употреблять витаминную зелень в сыром виде и использовать для приготовления разнообразных блюд:
Микрозелень способна активно расти без использования каких-либо удобрений и стимуляторов. Запаса питательных веществ и жизненной силы в семенах хватает для активного роста. Таким образом, получаемая микрозелень - экологически чистый и органический продукт.
Нутрициолог отметила, что следует быть осторожными с употреблением микрозелени людям, у кого аллергия на глютен.
Разновидностей микрозелени огромное количество. Можно выращивать практически любые овощи, салаты, травы, злаковые и бобовые культуры. Наиболее популярные из них следующие:
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