Нутрициолог рассказала, как микрозелень влияет на организм и кому может навредить

Польза для организма

Микрозелень содержит значительно большую концентрацию различных витаминов и микроэлементов, в частности, таких как:

медь

магний

калий

железо

цинк

аскорбиновую кислоту

полифенолы

Полезнее всего употреблять витаминную зелень в сыром виде и использовать для приготовления разнообразных блюд:

соков и коктейлей - это здоровый способ начать свой день

салатов для обеда или ужина. Например, если скомбинировать несколько видов микрозелени, таких как руккола, ростки гороха, подсолнечника, свеклы, получится красочный и вкусный салат для полезного полноценного питания.

гарниров - посыпать сверху и есть вместе с омлетом, пиццей, макаронами, супами, картофелем фри и другими разными горячими и холодными блюдами.

Микрозелень способна активно расти без использования каких-либо удобрений и стимуляторов. Запаса питательных веществ и жизненной силы в семенах хватает для активного роста. Таким образом, получаемая микрозелень - экологически чистый и органический продукт.

Кому нельзя есть

Нутрициолог отметила, что следует быть осторожными с употреблением микрозелени людям, у кого аллергия на глютен.

Какие культуры выращивают как микрозелень

Разновидностей микрозелени огромное количество. Можно выращивать практически любые овощи, салаты, травы, злаковые и бобовые культуры. Наиболее популярные из них следующие: