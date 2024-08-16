Нутрициолог рассказала, почему возникает застой желчи и какие продукты есть, чтобы этого избежать

Что делает желчь

Желчь образуется в печени и хранится в желчном пузыре. Когда пища присутствует в желудочно-кишечном тракте, желчь поступает в двенадцатиперстную кишку, чтобы помочь переваривать жиры.

То, что мы едим может влиять на образование камней в желчном или его подвижность, или состав желчных липидов.

Увеличивает риск образования желчных камней и застоя желчи.

возраст 40+, женский пол и беременность

лишний вес и ожирение

повышение холестерина

гипер- или гипокалорийные диеты

отсутствие физической активности

переедание жира и трансжиров

Как понять, что есть застой желчи

По словам эксперта, питание и физическая активность играют очень важную роль в лечении желчного застоя, но у части пациентов нужна медикаментозная терапия.

Жалобы могут быть на:

﻿﻿дискомфорт в правом подреберье

﻿﻿закрепы

﻿﻿горький привкус в полости рта

﻿﻿тошноту или даже рвоту

﻿﻿метеоризм

﻿﻿потерю аппетита

﻿﻿желтушность склер или кожи

﻿﻿общую слабость, быструю утомляемость

На фоне вышеупомянутых симптомов изменение цвета кала или мочи уже является признаком достаточно значимых нарушений и требует немедленно обратиться к врачу.

Травы могут увеличивать продукцию желчи и ее выведение, но обычно никак не влияют на свойства желчи.

Поэтому самостоятельно принимать никакие желчегонные травы не нужно. Тем более без актуального УЗИ органов брюшной полости, ведь при наличии маленьких конкрементов вы можете спровоцировать выход камней в проливы, а это уже острая хирургическая ситуация.

Что есть для здоровья желчного

Многие считают, что нужно соблюдать диету №5.

Однако в Минздраве официально отменили диеты по Певзнеру в 2013 году. Они устаревшие и не отвечают принципам здорового питания.

Нутрициолог назвала факторы, которые помогут здоровью желчного:

регулярное питание (3 раза/день, при необходимости 1-2 перекуса). Регулярное время приема пищи способствует опорожнению желчного пузыря хотя бы 400 г овощей и фруктов в течение дня

ни в коем случае не исключать жиры, а есть их умеренно (до 30% от суточной нормы ккал). Преобладать ненасыщенные жиры: масла, рыба, оливки, семена, орехи. Меньше колбас, шкурки из птицы, жирного мяса, очень жирных молочных продуктов, добавление сливок, сметаны и твердого сыра во все блюда

не переедать простых углеводов, в частности добавленных сахаров и сладостей, выпечки

Потребление кофе ассоциируется с понижением риска развития камней в желчном пузыре. Однако механизм пользы точно неизвестен.

Для уменьшения риска образования камней в желчном пузыре снижение веса должно быть постепенным (

Активность на повышенном пульсе 30 мин 5 раз в неделю способствует уменьшению образования камней.