Нутрициолог рассказала, почему возникает застой желчи и какие продукты есть, чтобы этого избежать

Многим знакомо состояние, когда после съеденного кусочка жирной пищи появляется горечь во рту, чувство тяжести в правой стороне и тошнота. Такие симптомы нередко свидетельствуют о застое желчи. При таком состоянии нужно правильное питание.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Дорош.
Желчь образуется в печени и хранится в желчном пузыре. Когда пища присутствует в желудочно-кишечном тракте, желчь поступает в двенадцатиперстную кишку, чтобы помочь переваривать жиры.
То, что мы едим может влиять на образование камней в желчном или его подвижность, или состав желчных липидов.
Увеличивает риск образования желчных камней и застоя желчи.
По словам эксперта, питание и физическая активность играют очень важную роль в лечении желчного застоя, но у части пациентов нужна медикаментозная терапия.
Жалобы могут быть на:
На фоне вышеупомянутых симптомов изменение цвета кала или мочи уже является признаком достаточно значимых нарушений и требует немедленно обратиться к врачу.
Травы могут увеличивать продукцию желчи и ее выведение, но обычно никак не влияют на свойства желчи.
Поэтому самостоятельно принимать никакие желчегонные травы не нужно. Тем более без актуального УЗИ органов брюшной полости, ведь при наличии маленьких конкрементов вы можете спровоцировать выход камней в проливы, а это уже острая хирургическая ситуация.
Многие считают, что нужно соблюдать диету №5.
Однако в Минздраве официально отменили диеты по Певзнеру в 2013 году. Они устаревшие и не отвечают принципам здорового питания.
Нутрициолог назвала факторы, которые помогут здоровью желчного:
Потребление кофе ассоциируется с понижением риска развития камней в желчном пузыре. Однако механизм пользы точно неизвестен.
Для уменьшения риска образования камней в желчном пузыре снижение веса должно быть постепенным (
Активность на повышенном пульсе 30 мин 5 раз в неделю способствует уменьшению образования камней.
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