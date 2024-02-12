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Нутрициолог рассказала, почему люди испытывают злость и раздражение, когда голодны

Почему голодные люди чувствуют злость (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все хотя бы раз в жизни слышали фразу: "Злой, потому что голоден". Плохое настроение часто списывают на голод или истощение. Многие в такой ситуации лакомятся сладкими, чтобы повысить уровень энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Почему возникает такое состояние

По словам эксперта, что когда-то, если она не перекусывала всего несколько часов, у нее возникало такое состояние:

  • резко падала энергия, кружилась голова
  • даже могли начать трястись руки (тремор)
  • эмоциональное состояние - агрессия
  • желание только одно - как можно быстрее положить что-то в рот, и желательно сладкое

"Пока я не узнала, что это состояние не норма и не разобралась с этим. Сейчас даже если я голодна, я не ела 4-5-6 часов, у меня всего вышеперечисленного не будет. Будет только естественное состояние голода, и желание поесть" не сладкой, а питательной сытной пищи", - говорится в сообщении.

Такое состояние называется гипогликемией.

Резкое падение уровня сахара крови происходит тогда, когда раньше произошло резкое повышение уровня сахара крови (гипергликемия).

Даже если вы правильно питаетесь, не курите и не пьете, вы можете иметь инсулинорезистентность. В крайнем случае, такое состояние может привести к сахарному диабету второго типа.

Что происходит с организмом

Вот что делает инсулинорезистентность с организмом человека:

  • "ворует" уровень энергии
  • повышает артериальное давление (особенно в возрасте 40+)
  • не дает похудеть, сбросить лишний вес (зависит от особенностей телосложения)
  • поддерживает системное хроническое воспаление
  • разрушает здоровье сосудов (ССЗ- номер 1 по количеству смертности)
  • усложненное течение COVID
  • приводит организм в состояние стресса

У каждого человека индивидуальное чувство голода и насыщенности. Поэтому нужно исследовать собственное чувство голода и не допускать негативных ощущений. Для этого можно делать небольшие перекусы.

Быстрые углеводы быстро попадают в кровь и резко повышают уровень глюкозы. За ним выделяется инсулин, снижающий уровень глюкозы.

 

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Нутрициологперекус