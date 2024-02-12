Нутрициолог рассказала, почему люди испытывают злость и раздражение, когда голодны

Почему возникает такое состояние

По словам эксперта, что когда-то, если она не перекусывала всего несколько часов, у нее возникало такое состояние:

резко падала энергия, кружилась голова

даже могли начать трястись руки (тремор)

эмоциональное состояние - агрессия

желание только одно - как можно быстрее положить что-то в рот, и желательно сладкое

"Пока я не узнала, что это состояние не норма и не разобралась с этим. Сейчас даже если я голодна, я не ела 4-5-6 часов, у меня всего вышеперечисленного не будет. Будет только естественное состояние голода, и желание поесть" не сладкой, а питательной сытной пищи", - говорится в сообщении.

Такое состояние называется гипогликемией.

Резкое падение уровня сахара крови происходит тогда, когда раньше произошло резкое повышение уровня сахара крови (гипергликемия).

Даже если вы правильно питаетесь, не курите и не пьете, вы можете иметь инсулинорезистентность. В крайнем случае, такое состояние может привести к сахарному диабету второго типа.

Что происходит с организмом

Вот что делает инсулинорезистентность с организмом человека:

"ворует" уровень энергии

повышает артериальное давление (особенно в возрасте 40+)

не дает похудеть, сбросить лишний вес (зависит от особенностей телосложения)

поддерживает системное хроническое воспаление

разрушает здоровье сосудов (ССЗ- номер 1 по количеству смертности)

усложненное течение COVID

приводит организм в состояние стресса

У каждого человека индивидуальное чувство голода и насыщенности. Поэтому нужно исследовать собственное чувство голода и не допускать негативных ощущений. Для этого можно делать небольшие перекусы.

Быстрые углеводы быстро попадают в кровь и резко повышают уровень глюкозы. За ним выделяется инсулин, снижающий уровень глюкозы.