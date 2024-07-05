Нутрициолог рассказала, чем можно заменить вредные соусы, чтобы не навредить фигуре

Чем заменить соусы

Частой проблемой при похудении является высокое содержание жиров в рационе. Многие любят запечь мясо в сладком соусе, крем-суп со сливками и съесть диетический салат из 5 ст. л. растительного масла. Там и прячутся лишние калории.

Нутрициолог советует заменить соусы такими продуктами:

сметану на йогурт 5%

майонез - на соус с вареным желтком

вместо масла - ложку ореховой пасты

заменить столовую ложку с соусом на чайную

не использовать готовые маринады с сахаром

Самые полезные соусы:

гуакамоле

горчица

хумус

песто

Чем вреден майонез

Не стоит поддаваться рекламной рекламе "без жира". В обезжиренные и низкокалорийные приправы часто добавляют дополнительный сахар или соль для компенсации вкуса.

Майонез содержит больше калорий и насыщенных жиров. Продукт является одним из самых сильных усилителей вкуса. Пищевые рецепторы так привыкают к нему, что перестают воспринимать пищу без добавки этого соуса и наслаждаться ее естественным вкусом. Возникает вредная привычка добавлять майонез в любую несладкую пищу и с этим трудно бороться.

Основная проблема майонеза в его калорийности, на 100 г - в среднем 680 ккал.

Вторая большая проблема - избыточное количество соли (635 мг на 100 г). В то время как суточная норма - не более 15 г, которая включает абсолютно весь натрий хлор из всех употребляемых нами продуктов.