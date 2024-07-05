RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нутрициолог рассказала, чем можно заменить вредные соусы, чтобы не навредить фигуре

Чем заменить вредные соусы в рационе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Люди, которые соблюдают здоровый образ жизни, почти не употребляют магазинные соусы. Чтобы рацион был разнообразен, стоит знать, чем можно заменить соусы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Оксаны Шатровой.

Чем заменить соусы

Частой проблемой при похудении является высокое содержание жиров в рационе. Многие любят запечь мясо в сладком соусе, крем-суп со сливками и съесть диетический салат из 5 ст. л. растительного масла. Там и прячутся лишние калории.

Нутрициолог советует заменить соусы такими продуктами:

  • сметану на йогурт 5%
  • майонез - на соус с вареным желтком
  • вместо масла - ложку ореховой пасты
  • заменить столовую ложку с соусом на чайную
  • не использовать готовые маринады с сахаром

Самые полезные соусы:

  • гуакамоле
  • горчица
  • хумус
  • песто

Чем вреден майонез 

Не стоит поддаваться рекламной рекламе "без жира". В обезжиренные и низкокалорийные приправы часто добавляют дополнительный сахар или соль для компенсации вкуса.

Майонез содержит больше калорий и насыщенных жиров. Продукт является одним из самых сильных усилителей вкуса. Пищевые рецепторы так привыкают к нему, что перестают воспринимать пищу без добавки этого соуса и наслаждаться ее естественным вкусом. Возникает вредная привычка добавлять майонез в любую несладкую пищу и с этим трудно бороться.

Основная проблема майонеза в его калорийности, на 100 г - в среднем 680 ккал.

Вторая большая проблема - избыточное количество соли (635 мг на 100 г). В то время как суточная норма - не более 15 г, которая включает абсолютно весь натрий хлор из всех употребляемых нами продуктов.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
СоусНутрициолог