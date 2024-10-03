Нутрициолог рассказала, действительно ли беременные должны "есть за двоих": вся правда

Одним из самых распространенных мифов о беременности и питании является понятие "есть за двоих". Питание ребенка зависит от женщины, но не нужно удваивать количество потребляемой пищи.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие продукты нельзя есть во время беременности.
Нутрициолог Ольга Дорош рассказала, что когда женщина беременна, ее рацион не сильно меняется.
К примеру, в первом триместре не стоит добавлять никаких калорий. Уже во втором следует потреблять 340 ккал, а в третьем - 450 ккал.
Эксперт назвала 3 варианта перекусов, чтобы показать, как выглядит 340 ккал:
Доктор медицинских наук Мария Монтойя отметила, что набор веса в период беременности ожидаемый. Для многих людей тяжело найти правильный баланс. Около 70% беременных женщин не знают, сколько дополнительных калорий им нужно потреблять во время беременности.
По словам нутрициолога, специальной "диеты беременных" не существует. Можно рыбу, бобовые, арахис и даже 1-2 чашки кофе.
Но при этом нужно максимально учитывать правила пищевой безопасности и тщательно мыть руки.
Категорически нельзя во время беременности употреблять:
Ранее мы сообщали, какая проблема с кожей лица может возникнуть у женщин во время беременности.
Читайте также, где категорически не стоит рожать и можно ли есть плаценту.
При написании материала использовались следующие источники: сайт UNM health и Instagram-страница нутрициолога Ольги Дорош.