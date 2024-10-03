Нутрициолог рассказала, действительно ли беременные должны "есть за двоих": вся правда

Как питаться во время беременности

Нутрициолог Ольга Дорош рассказала, что когда женщина беременна, ее рацион не сильно меняется.

К примеру, в первом триместре не стоит добавлять никаких калорий. Уже во втором следует потреблять 340 ккал, а в третьем - 450 ккал.

Эксперт назвала 3 варианта перекусов, чтобы показать, как выглядит 340 ккал:

1 банан, йогурт и 20 г орешков

небольшой круассан и 2 грецких ореха

2 небольших бутерброда с колбасой

Доктор медицинских наук Мария Монтойя отметила, что набор веса в период беременности ожидаемый. Для многих людей тяжело найти правильный баланс. Около 70% беременных женщин не знают, сколько дополнительных калорий им нужно потреблять во время беременности.





Что нельзя есть во время беременности

По словам нутрициолога, специальной "диеты беременных" не существует. Можно рыбу, бобовые, арахис и даже 1-2 чашки кофе.

Но при этом нужно максимально учитывать правила пищевой безопасности и тщательно мыть руки.

Категорически нельзя во время беременности употреблять: