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Нутрициолог рассказала, действительно ли беременные должны "есть за двоих": вся правда

Нужно ли во время беременности "есть за двоих": (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Одним из самых распространенных мифов о беременности и питании является понятие "есть за двоих". Питание ребенка зависит от женщины, но не нужно удваивать количество потребляемой пищи.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие продукты нельзя есть во время беременности.

Как питаться во время беременности

Нутрициолог Ольга Дорош рассказала, что когда женщина беременна, ее рацион не сильно меняется.

К примеру, в первом триместре не стоит добавлять никаких калорий. Уже во втором следует потреблять 340 ккал, а в третьем - 450 ккал.

Эксперт назвала 3 варианта перекусов, чтобы показать, как выглядит 340 ккал:

  • 1 банан, йогурт и 20 г орешков
  • небольшой круассан и 2 грецких ореха
  • 2 небольших бутерброда с колбасой

Доктор медицинских наук Мария Монтойя отметила, что набор веса в период беременности ожидаемый. Для многих людей тяжело найти правильный баланс. Около 70% беременных женщин не знают, сколько дополнительных калорий им нужно потреблять во время беременности.

Что нельзя есть во время беременности

По словам нутрициолога, специальной "диеты беременных" не существует. Можно рыбу, бобовые, арахис и даже 1-2 чашки кофе.

Но при этом нужно максимально учитывать правила пищевой безопасности и тщательно мыть руки.

Категорически нельзя во время беременности употреблять:

  • алкоголь
  • сырые яйца и блюда из них
  • сырое мясо, рыбу и морепродукты
  • непастеризованные молочные продукты, как молочко из-под коровы
  • непастеризованные соки и фреши
  • рыбу, такую как акула, рыба-меч, ведь они содержат много ртути

 

Ранее мы сообщали, какая проблема с кожей лица может возникнуть у женщин во время беременности.

Читайте также, где категорически не стоит рожать и можно ли есть плаценту.

При написании материала использовались следующие источники: сайт UNM health и Instagram-страница нутрициолога Ольги Дорош.

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