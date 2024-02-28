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Нутрициолог рассказала, вредно ли добавлять молоко в кофе: вы будете удивлены

Можно ли добавлять молоко в кофе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мало кто из нас может представить себе утро без чашечки ароматного кофе. Такой напиток занимает немаловажную роль в рационе многих людей. Однако добавление молока в кофе может навредить организму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Дорош.

Можно ли добавлять молоко в кофе

По словам эксперта, 67% пьющих кофе добавляют в нее молоко или сливки. Все потому, что молочные белки могут превратить горький кофе в мягкий кремовый напиток.

Молоко и кофе - это популярные и полезные напитки для всех, кто хорошо их переносит.

Молоко полезное из-за кальция, калия, витамина D и белок.

Однако, кофе богат антиоксидантами, полифенолами, которые помогают уменьшить окислительный стресс в организме, вызывающем воспаление.

"Этот святой напиток помогает многим родителям выжить с утра, может улучшить настроение и повысить умственную активность", - говорится в сообщении.

Нутрициолог отметила, что молоко не влияет на содержание кофеина и его влияние.

Существуют исследования, указывающие на то, что добавление молока в кофе снижает антиоксидантное свойство.

Также другие исследования указывают на то, что добавление молока к кофе не влияет на пользу полифенолов и наоборот добавление кофе к молоку может положительно влиять на уменьшение воспаления.

Важно помнить, что молоко повышает калорийность напитка. Американо содержит 9 ккал, а стандартное лате 90-100 ккал.

Кофе натощак

Многие волнуются, что употребление кофе с молоком именно натощак приведет к меньшему усвоению кальция и железа. Но подтверждающих исследований нутрициолог не нашла.

Однако, если у вас дефицит железа, анемия, то кофе действительно следует пить хотя бы через час после еды.

Ольга Дорош советует есть забалансированно, в рационе должны быть разнообразные овощи, фрукты и ягоды,которые тоже очень богаты полифенолами.

Добавление молока в кофе может помочь удовлетворить потребности в кальции.

Ранее мы сообщали, что произойдет с вашим телом, если вы откажетесь от кофеина.

Также мы писали, сколько украинцы тратят на кофе во всех регионах и где он самый дорогой.

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