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Нутрициолог рассказала, можно ли всем есть фитнес-батончики и какой их основной вред

Полезны ли для здоровья фитнес-батончики (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Батончики - популярный перекус до или после тренировки. Также их часто покупают в качестве здорового снека вместо полноценного обеда. Однако стоит знать, полезен ли такой продукт на самом деле.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога Веры Курин в Instagram.

Вся правда о фитнес-батончиках

Нутрициолог говорит, что большинство фитнес-батончиков содержат много калорий.

Такие батончики в зависимости от состава могут быть нутритивно ценными, но вес теряют не из-за пользы продукта, а из-за энергии, которая поступает с избытком. Именно поэтому не стоит доверять рекламе - формула "есть и худи" здесь не сработает.

Люди привыкли демонизировать сахар и считают, что мед, сироп агавы или кокосовый сахар в составе делают продукт более полезным. На самом деле, все эти продукты влияют на организм так же как и обычный сахар.

Можно ли всем есть

Следует помнить, что протеиновые батончики - не для всех. Во многих протеиновых батончиках используется белок с высокой степенью фильтрации. В составе это маркируется как изолят сывороточного или соевого белка.

Если учесть, что белки человек потребляет еще из таких источников как мясо, рыба, яйца и молоко, то можно легко превысить суточную дозу. Потому лучше оставить протеиновые батончики для спортсменов.

"Если вам нравится вкус хелси-батончиков, вы можете время от времени добавлять их в свой рацион. Однако предпочтение следует отдать полноценным завтракам, обедам и ужинам", - говорится в сообщении.

Добавим, что также существуют энергетические батончики, несущие энергетическую ценность. Этот вид батончиков предназначен для обеспечения быстрого и эффективного использования поступающей энергии. В основном в их составе вы найдете сухофрукты, зерновые, орешки.

Важно потреблять батончики проверенного производителя или готовить их самому.

Ранее мы сообщали, полезны ли сладкие батончики из аптеки.

Также мы писали о рецепте вкусных и полезных энергетических батончиков.

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