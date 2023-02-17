Нутрициолог рассказала, можно ли детям давать мак: это следует знать родителям

В каких случаях мак вредит

По словам эксперта, маковые семена в некоторых случаях могут нанести и существенный вред.

Семена мака получают из снотворного мака (Papaver somniferum). Латекс (молочный сок) опийного мака содержит до 80 алкалоидов, морфин и кодеин, которые используются в лекарстве против сильной боли. Также, благодаря наркотическому эффекту, маковый сок используют для изготовления веществ вне медицинских целей, то есть наркотиков.

Нутрициолог говорит, что этапы обработки пищевых продуктов, такие как мойка, замачивание, термическая обработка и измельчение могут уменьшить содержание алкалоидов в семенах мака от 25 до 100%.

Люди, потребляющие большое количество необработанных семян мака, могут превысить безопасный уровень. Наиболее заметными побочными эффектами являются сонливость, седация и затрудненное дыхание.

"В разных культурах именно из-за эффекта сонливости и седации необработанные семена мака использовали для улучшения сна и успокоения как у взрослых, так и у младенцев. Однако данная практика опасна", - отмечает специалист.

Когда можно впервые дать ребенку

В общем, семена мака содержат большое количество полезных веществ. Для приготовления блюд следует использовать именно качественный кондитерский мак от проверенного изготовителя.

Качественный мак можно давать детям с начала прикорма в умеренных количествах.

Важно, если после употребления продуктов с маком вы заметили у ребенка сонливость, головокружение и угнетенное дыхание, сразу обращайтесь к врачу.