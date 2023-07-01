Нутрициолог раскрыла неожиданную правду о влиянии сахарозаменителей на организм

В современной пищевой промышленности и индустрии правильного питания незаурядную популярность приобретают сахарозаменители. На первый взгляд это отличный вариант для тех, кто тщательно следит за своим питанием и не употребляет белый сахар. Однако действительно ли все так однозначно?
Об этом нутрициолог Анастасия Калига рассказала на своей странице в Instagram.
Сахарозаменители - это химические соединения и вещества, обладающие сладким вкусом. Их делят на натуральные и синтетические. Натуральные сахарозаменители производят из растительного сырья.
Некоторые сахарозаменители изготавливают из овощного сока. К примеру, эритритол получают из натурального овощного сахара, который смешивают с водой, сбраживают, кристаллизуют, а затем тщательно сушат. Готовый продукт выглядит как обычный сахар.
Эритритол смотрится как обыденный белый сахар (фото: rozetka.ua)
Чаще всего сахарозаменители используют для снижения веса, ведь они очевидно менее калорийны, чем десерты с белым сахаром. Однако ВОЗ в мае 2023 года заявила, что не следует использовать несахарные подсластители в этих целях.
Выводы исследователей базируются на том, что использование сахарозаменителей, где нет настоящего сахара, не имеет долгосрочной пользы ни для детей, ни для взрослых.
Более того, ученые получили доказательства о негативных последствиях от длительного использования подсластителей. Они проявились в повышенном риске развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
Вместе с тем ученые добавляют, что их исследования не однозначны. Ведь на результаты могли влиять и личные характеристики состояния здоровья участников экспериментов.
Поэтому следует стремиться к сбалансированности питания и не менять свои привычки в соответствии с тем, как диктуют тренды и маркетинг.
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