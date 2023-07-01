Нутрициолог раскрыла неожиданную правду о влиянии сахарозаменителей на организм

В современной пищевой промышленности и индустрии правильного питания незаурядную популярность приобретают сахарозаменители. На первый взгляд это отличный вариант для тех, кто тщательно следит за своим питанием и не употребляет белый сахар. Однако действительно ли все так однозначно?

Об этом нутрициолог Анастасия Калига рассказала на своей странице в Instagram .

Зачем нужны сахарозаменители

Сахарозаменители - это химические соединения и вещества, обладающие сладким вкусом. Их делят на натуральные и синтетические. Натуральные сахарозаменители производят из растительного сырья.

Некоторые сахарозаменители изготавливают из овощного сока. К примеру, эритритол получают из натурального овощного сахара, который смешивают с водой, сбраживают, кристаллизуют, а затем тщательно сушат. Готовый продукт выглядит как обычный сахар.

Эритритол смотрится как обыденный белый сахар (фото: rozetka.ua)

Чаще всего сахарозаменители используют для снижения веса, ведь они очевидно менее калорийны, чем десерты с белым сахаром. Однако ВОЗ в мае 2023 года заявила, что не следует использовать несахарные подсластители в этих целях.

Чем опасны сахарозаменители

Выводы исследователей базируются на том, что использование сахарозаменителей, где нет настоящего сахара, не имеет долгосрочной пользы ни для детей, ни для взрослых.

Более того, ученые получили доказательства о негативных последствиях от длительного использования подсластителей. Они проявились в повышенном риске развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Можно ли употреблять сахарозаменители

Вместе с тем ученые добавляют, что их исследования не однозначны. Ведь на результаты могли влиять и личные характеристики состояния здоровья участников экспериментов.

Поэтому следует стремиться к сбалансированности питания и не менять свои привычки в соответствии с тем, как диктуют тренды и маркетинг.