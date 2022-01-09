Нутриціолог розповіла, кому не можна їсти червону рибу

Червону рибу досить часто можна побачити на святковому столі у різних людей. Лосось, сьомга, кета і форель популярна серед українців, але, на жаль, цю рибу можна їсти не всім.
Кому червону рибу варто виключити з раціону? Про це розповіла нутриціолог Олена Степанова, повідомляють "РИА Новости".
За словами експерта, червону рибу необхідно акуратно вводити в раціон людей, у яких спостерігається харчова непереносимість, а також є проблеми з печінкою і жовчним міхуром.
Дуже важливо правильно вибрати продукт. Якщо риба має бліде забарвлення, то це може говорити про те, що вона вже не першої свіжості.
Якщо ж вона навпаки занадто яскрава, то в такому випадку, можливо, в кормі для риби були барвники.
Щоб зберегти в червоній рибі корисні речовини її рекомендують не смажити, а тушкувати, варити або ж готувати на пару.
"Червона риба відмінно підходить для вечірнього прийому їжі в якості легкозасвоюваного білка", - зазначила нутриціолог.
Зазначимо, що червона риба є джерелом ненасичених жирів Омега-3, амінокислот і вітамінів. Вона також багата вітаміном Е, який покращує зір, а також містить триптофан, з якого утворюється мелатонін для якісного сну.
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