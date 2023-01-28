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Нутрициолог объяснила, какую овсянку нельзя есть на завтрак

Какую овсянку не стоит есть на завтрак (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

С детства мы знаем, что овсянку очень полезно есть на завтрак. Но в действительности питательность такой каши зависит от способа и степени обработки зерен. А некоторые варианты овсянки вообще могут быть вредны для нашего здоровья.

О том, какую овсянку лучше выбирать на завтрак, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.

Какая овсянка полезна, а какая - нет

"Чтобы после овсянки не хотелось перекусить уже через час после завтрака и чтобы утро было полноценным - выбирайте правильные зерна для каши. Исследования подтверждают: те, кто ест завтрак, лучше поддерживают себя в форме и контролируют вес, а также более тщательно выбирают продукты и съедают меньше в течение дня", - объясняет эксперт.

Существует много видов овсяной каши, классифицированных после того, как злак обработан.

Цельный овес почти необработанный, резаный на крупку или плющеный цельнозерновой. Самый простой и грубый тип крупы (на английском употребляется термин "старомодный". Время варки может достигать почти часа, а готовые зерна увеличиваются в объеме в два-три раза).

"Такая каша сохраняет все питательные свойства цельного зерна. Чем меньше злак обработан - тем лучше для нас. Как выбрать такой - читайте этикетку", - объясняет Голобородько.

Еще одним видом являются овсяные хлопья и быстрорастворимые каши. Это самый популярный вид овсяной крупы. Это прессованные злаки разного помола - от открытых цельных до тонких шлифованных пластин.

"Чем тоньше зерно, тем меньше времени для его приготовления нужно. Но и тем дальше оно от цельного зерна, тем быстрее усваивается и тем выше его гликемический индекс. Высокий сахар крови и минимум питательных веществ еще никого не сделал здоровее", - акцентирует нутрициолог.

Также популярным видом для завтрака являются мюсли, гранола, овсяная крупа, не требующая заваривания, смесь овсяных хлопьев с орехами и сухофруктами. Она может быть вымоченной в меде или сиропе, в ее составе есть сахар.

Такие продукты не самые полезные варианты для завтрака.

Удачные варианты завтрака

Анастасия Голобородько предложила варианты для завтрака, которые будут и полезными и питательными.

Что есть на завтрак:

  • Резаный овес с леном, семенами конопли и тыквы, пекорино, пашотом и оливковым маслом, свежемолотым перцем.
  • Шоколадная овсяная каша: 70% цельного овса, 30% белого киноа или ядер конопля, 2 ст. л какао, свежемолотый кардамон, 1 ст. л сливочного или кокосового масла, банан и жареный фундук.
  • Домашняя гранола, миндаль, грецкий, лен, чиа, мак, семена и кокосовое масло и натуральный сахар, немного соли в хлопьях.
  • Тофу, печеная свекла, овсяные хлопья цельные, яйца, семена фенхеля.

Раньше мы рассказывали о том, что произойдет с организмом, если на месяц отказаться от сахара.

Читайте также о том, какая привычка пить воду может привести к проблемам со здоровьем.

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