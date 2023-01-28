Нутрициолог объяснила, какую овсянку нельзя есть на завтрак

С детства мы знаем, что овсянку очень полезно есть на завтрак. Но в действительности питательность такой каши зависит от способа и степени обработки зерен. А некоторые варианты овсянки вообще могут быть вредны для нашего здоровья.
О том, какую овсянку лучше выбирать на завтрак, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.
"Чтобы после овсянки не хотелось перекусить уже через час после завтрака и чтобы утро было полноценным - выбирайте правильные зерна для каши. Исследования подтверждают: те, кто ест завтрак, лучше поддерживают себя в форме и контролируют вес, а также более тщательно выбирают продукты и съедают меньше в течение дня", - объясняет эксперт.
Существует много видов овсяной каши, классифицированных после того, как злак обработан.
Цельный овес почти необработанный, резаный на крупку или плющеный цельнозерновой. Самый простой и грубый тип крупы (на английском употребляется термин "старомодный". Время варки может достигать почти часа, а готовые зерна увеличиваются в объеме в два-три раза).
"Такая каша сохраняет все питательные свойства цельного зерна. Чем меньше злак обработан - тем лучше для нас. Как выбрать такой - читайте этикетку", - объясняет Голобородько.
Еще одним видом являются овсяные хлопья и быстрорастворимые каши. Это самый популярный вид овсяной крупы. Это прессованные злаки разного помола - от открытых цельных до тонких шлифованных пластин.
"Чем тоньше зерно, тем меньше времени для его приготовления нужно. Но и тем дальше оно от цельного зерна, тем быстрее усваивается и тем выше его гликемический индекс. Высокий сахар крови и минимум питательных веществ еще никого не сделал здоровее", - акцентирует нутрициолог.
Также популярным видом для завтрака являются мюсли, гранола, овсяная крупа, не требующая заваривания, смесь овсяных хлопьев с орехами и сухофруктами. Она может быть вымоченной в меде или сиропе, в ее составе есть сахар.
Такие продукты не самые полезные варианты для завтрака.
Анастасия Голобородько предложила варианты для завтрака, которые будут и полезными и питательными.
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