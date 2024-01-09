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Нутрициолог объяснила, в каком порядке есть разные продукты, чтобы снизить сахар в крови

В каком порядке есть разные продукты, чтобы не повышался сахар (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Уровень сахара в крови очень важно контролировать, поскольку нормальные показатели уменьшают воспалительные процессы в организме и способствуют здоровой массе тела. Вместо этого резкие скачки сахара или повышенный уровень увеличивают риски развития диабета и заболеваний печени.

О том, как в каком порядке есть разные продукты, чтобы оптимизировать уровень сахара в крови, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

В каком порядке нужно есть разные продукты

Нутрициолог поделилась корректным порядком приема еды, который помогает оптимизировать и снижать сахар крови.

В какой порядке есть:

  • овощи и зелень
  • белок и жиры
  • крахмалы (белый рис, паста, хлеб, каши) и сахара (десерты, включая фрукты, если ЖКТ здоров)

"Такие подконтрольные и умеренные уровни глюкозы и инсулина - это контроль желания перекусов через несколько часов после еды, меньше голода перед последующей едой и снижение воспалительных процессов (включая акне, сыпь, дерматит). А также более стабильные уровни энергии в течение дня и контроль здоровой массы тела", - объясняет Голобородько.

Нутрициолог советует также придерживаться следующих правил:

  • соленые завтраки лучше сладких
  • сладкое натощак не дает никакой пользы
  • прогулка после еды балансирует сахар
  • салат или просто овощи перед основной едой балансируют сахар
  • цельные свежие фрукты всегда лучше печеных или сушеных и конечно лучше соков и фрешей - у них нет клетчатки. Они - концентраты сахара. Полезно также добавлять к фруктам немного орешков
  • избегайте напитков с сиропами

"Чай с медом - это десерт после еды, не стоит его пить натощак. Если уж пьете кофе с молоком - то с жирным, цельным или со сливками. Зерновое "молоко" - овсяное, рисовое - это шлифованные зернышки, поэтому сахар крови будет очень высоким. Выбирайте ореховые виды: миндалевое, фундуковое, кунжутное или просто цельное молоко", - советует нутрициолог.

 

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