Что нужно знать о моркови

"У моркови очень странная репутация - привычный и немного скучный корнеплод. Морковь состоит из воды и углеводов. Последние - всегда являются цепочкой сахаров, которые связанны между собой. Но при этом морковь является условно хорошим источником клетчатки: одна морковь среднего размера содержит 2 г. Клетчатка в этом плане выступает буфером и сахар не так быстро впитываются в кровь", - объясняет нутрициолог.

Морковь часто имеет низкий гликемический индекс (от 16 до 60 в зависимости от зрелости и сорта), являющийся показателем того, как быстро продукты повышают уровень сахара в крови после еды. Самый низкий ГИ в сырой молодой моркови, чуть выше в вареной и самый высокий - в пюре.

"Пектин - это основная форма растворимой клетчатки в моркови. Это хороший пребиотик, то на чем приживается полезная микрофлора. Растворимые волокна умеют снижать уровень сахара в крови, замедляя всасывание сахара и крахмала. Питают полезные бактерии в кишечнике", - говорит Голобородько.

В моркови есть нерастворимые волокна - целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин. Они могут снижать вероятность запора и способствовать регулярному стулу.

Какие витамины есть в моркови

В моркови много полезных веществ, а именно:

витамин А - это поддержка зрения, также он важен для роста, развития и качественной иммунной функции

- это поддержка зрения, также он важен для роста, развития и качественной иммунной функции витамин B, ранее известный как витамин H, играет важную роль в метаболизме жиров и белков

ранее известный как витамин H, играет важную роль в метаболизме жиров и белков витамин K1 - важен для свертывания крови и в связке с витамином D поддерживает здоровье кистей

- важен для свертывания крови и в связке с витамином D поддерживает здоровье кистей калий - важный минерал контроля артериального давления

- важный минерал контроля артериального давления витамин B6 - группа связанных витаминов, B6 участвует в превращении пищи в собственно энергию

- группа связанных витаминов, B6 участвует в превращении пищи в собственно энергию каротиноиды - это вещества с мощной антиоксидантной активностью, которые связаны с улучшением иммунной функции и снижением риска заболеваний, включая болезни сердца, дегенеративные заболевания и некоторая протекция от некоторых видов онкооргии

- это вещества с мощной антиоксидантной активностью, которые связаны с улучшением иммунной функции и снижением риска заболеваний, включая болезни сердца, дегенеративные заболевания и некоторая протекция от некоторых видов онкооргии бета-каротин - основной каротин в моркови, превращается в витамин А. Жирорастворимый, без жиров не стоит есть

Основными растительными соединениями моркови являются: