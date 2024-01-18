Нутрициолог объяснила, какой овощ с "плохой репутацией" на самом деле очень полезен

Многие относятся к моркови предвзято, потому что она вроде бы как содержит много углеводов, которыми не желательно злоупотреблять тем, кто бережет фигуру. Но на самом деле этот корнеплод содержит много витаминов, клетчатки и является очень полезным.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.
"У моркови очень странная репутация - привычный и немного скучный корнеплод. Морковь состоит из воды и углеводов. Последние - всегда являются цепочкой сахаров, которые связанны между собой. Но при этом морковь является условно хорошим источником клетчатки: одна морковь среднего размера содержит 2 г. Клетчатка в этом плане выступает буфером и сахар не так быстро впитываются в кровь", - объясняет нутрициолог.
Морковь часто имеет низкий гликемический индекс (от 16 до 60 в зависимости от зрелости и сорта), являющийся показателем того, как быстро продукты повышают уровень сахара в крови после еды. Самый низкий ГИ в сырой молодой моркови, чуть выше в вареной и самый высокий - в пюре.
"Пектин - это основная форма растворимой клетчатки в моркови. Это хороший пребиотик, то на чем приживается полезная микрофлора. Растворимые волокна умеют снижать уровень сахара в крови, замедляя всасывание сахара и крахмала. Питают полезные бактерии в кишечнике", - говорит Голобородько.
В моркови есть нерастворимые волокна - целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин. Они могут снижать вероятность запора и способствовать регулярному стулу.
В моркови много полезных веществ, а именно:
Основными растительными соединениями моркови являются:
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