Нутрициолог объяснила, какое мороженое лучше всего покупать детям, а какого - надо избегать

Как выбрать мороженое для ребенка

При выборе нужно внимательно читать состав мороженого.

"Чем меньше в мороженом добавок - красителей и ароматизаторов, а также консервантов, тем здоровее десерт. Идеальное мороженое состоит из цельного молока, сливок, сахара и ванили, туда могут входить ягоды и фрукты. В составе натурального мороженого не должно быть растительных жиров - только молочные или качественные жиры, цельные из орехов", - пишет эксперт.

Она отмечает, что калорийность, сахар и жиры в мороженом не отличаются от других десертов. Важна только доза и качество.

"Мороженое "без сахара" не является здоровым вариантом, ведь содержит сахарозаменители. В 90% это сахарные спирты, которые могут вести к расстройству пищевого поведения, вздутия и метеоризма, потому что влияют на бактерии микробиома", - отмечает Голобородько.

Мороженое со вкусами и посыпками имеет более высокие уровни сахара и значительно большее количество консервантов, стабилизаторов.

"Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов недавно запретило семь искусственных ароматизаторов, включая бензофенон, учитывая их связь с онкологией в исследованиях на животных. Ароматизированное цветное мороженое часто содержит искусственные пищевые красители, такие как красный №3 (эритрозин)" №2 (индигокармин). Хотя они одобрены управлением, некоторые исследования связывают их с гиперактивностью и поведенческими проблемами у детей", - пишет нутрициолог.

Какое мороженое лучше всего покупать

Всего в Украине действуют 3 национальных стандарта на мороженое.

Молочное (с содержанием жира от 0,5-7,5%), сливочное мороженое (8,0-11,5%) и пломбир (12,0-20,0%).

"Мороженое на основе молока, в составе которого нет никаких растительных жиров - пальмового или кокосового масел, маргаринов, кулинарных жиров и т. п. - это наилучший выбор", - отмечает Голобородько.

Мороженое с комбинированным составом. Молочные жиры заменяют растительными или другими заменителями молочного жира.

"Такое мороженое "выдает" себя водянистостью, быстро тает. Обычно, это плохой состав. Но и веган опции кокосового, орехового мороженого здесь они - годятся", - говорит нутрициолог.

Плодово-ягодное мороженое, замороженный сок - продукт, изготовленный на основе сахарного сиропа, красителей, концентрата и ароматизаторов. Такие изделия часто содержат много сахара.