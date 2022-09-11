Нутриціолог пояснила, на що важливо звернути увагу в осінньому раціоні

Сезонність року, як правило, коригує і раціон людини, відбивається на звичному меню і вмісті тарілок. І хоча на календарях у нас вже півтора тижня як вересень, метеорологічна осінь настане з 21-23 чисел, тому нутриціолог дала корисні поради про харчування в цей сезон.
Рекомендації надала відома українська блогерка і консультантка з харчування Анастасія Голобородько у своєму Instagram.
Експерт звертає увагу на такі три пункти в осінньому раціоні, які дозволять зміцнювати організм під час відповідних кліматичних "викликів", мінімізувати ризики набору зайвої ваги або виникнення дефіциту необхідних вітамінів.
"Фрукт - хороший десерт після їжі, якщо ви здорові та тіло вже отримало нормальну порцію інших інгредієнтів", - розповіла нутриціолог.
Тому фахівець закликає частіше вирушати на прогулянку, а також отримувати його з печінки тріски і яєць (міститься в жовтках, особливо якщо вони рідкі). Також вітамін D є в сардинах, скумбріях, тунцях. А ще в невеликих кількостях в грибах: наприклад, шиїтаке, лісових, вирощених штучно.
Це може бути кмин, насіння кропу, гірчиця, імбир, кориця, кардамон, фенхель, лавр.
"Локальний акцент: листова зелень, капуста, гарбуз, батат, гриби, бобові", - додала фуд-терапевт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати натуральні продукти з користю для здоров'я.
Додамо, перед цим відомий кулінар Євген Клопотенко розповів, як скласти здорову тарілку для дитини.