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Нутриціолог пояснив, чи можна дитину із зайвою вагою обмежувати в їжі

Фото: тренер-нутриціолог висловився про харчування дітей із зайвою вагою (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Чи доречно обмежувати в їжі дитини батькам, які стурбовані масою тіла їх чада, і наскільки коректно поширена думка - мовляв, "підросте - витягнеться"? Насправді діти із зайвою вагою мають в 5 разів більше шансів стати дорослим з ожирінням.

Про це розповів відомий тренер і блогер Віктор Мандзяк у своєму Instagram.

Спеціаліст звертає увагу, що зазвичай причина дитячого ожиріння за своєю суттю не відрізняються від дорослого - від переїдання. Звичайно, є ще й такі фактори, як:

  • генетична схильність (спадковість),
  • нездорові харчові звички,
  • низька фізична активність,
  • хронічний стрес,
  • депривація сну (недосипання).

"Ви могли передати у спадок своєму чаду хороший апетит, економний метаболізм - з цим нічого не зробиш. А ось фізична активність і те, що дитина їсть - ваша абсолютна відповідальність", - наголошує нутриціолог.

Батькам, яких турбує зайва вага дитини, він рекомендує як головні "рятівні" засоби спонукати малюка до фізичної активності та стежити за здоровим харчуванням.

"Віддайте дитину в спортивну секцію, пустіть у двір, хай не залипає в ток-тоці, хай з дітками бавиться, бігає-стрибає.... Приберіть зі столу колу-фанту, а ще краще - з квартири. Поставте на стіл фрукти та овочі", - радить Мандзяк і додає, що саме батьки формують харчові звички у дитини.

Як розповідає тренер, малечі із зайвою вагою худнути можна, але тут є свої нюанси. Так, схуднення неможливо без дефіциту калорій, а дитині для зростання потрібно профіцит енергії.

"Схуднення - недоїдання, ріст організму - переїдання. Як бути, чи не призупинить обмеження в їжі ріст і розвиток організму? Насправді те, що дитині потрібно багато їсти для зростання - казочка. Якщо не враховувати перший рік життя, додаткова енергія для росту організму становить всього близько 1% від загальних потреб в їжі. Це десь 20 ккал, це ніщо", - говорить нутриціолог.

Тренер-нутриціолог розповів, чи можна дитину обмежувати в їжі (фото: скрін instagram.com/viktor_mandziak)

Нагадаємо, раніше лікар-дієтолог дала поради, як привчити дитину їсти овочі.

Додамо також, перед цим доктор Комаровський розповів, які ягоди можуть становити небезпеку, тому їх не можна дозволяти їсти дітям.

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