Нутрициолог назвала привычку современных людей, из-за которой падает иммунитет

Какая современная привычка усугубляет иммунитет

Современные люди слишком большое внимание уделяют гигиене - частое мытье рук, использование антисептиков, применение антибиотиков - хоть и защищают от бактерий, но создают стерильные условия.

"Гигиена изменила развитие иммунной системы. Современный образ жизни дали преимущества, но они могут негативно влиять на иммунную систему", - заявляет эксперт.

По словам Голобородько, в стерильных условиях на человека идет низкое инфекционное давление. Из-за чрезмерной гигиены нарушается баланс т-хелперов 1 и 2 типа - это специальные клетки, играющие важную роль для иммунной системы.

"Небольшие дозы бактериальных антигенов - нужны. Иммунная система начинает созревать, только когда тренируется. Воспитывается антигенами и усиливается благодаря микрофлоре и ее изменениям - это называется иммунная память. Нарушение барьерной функции - одна из самых серьезных проблем, связанная с иммунной системой, с которой мы сталкиваемся", - говорит нутрициолог.

Как чрезмерная гигиена влияет на иммунитет

Стремление к стерильности может привести к тому, что иммунная система просто не будет знать, как защищать організм.

"Нельзя иметь стерильный кишечник. Животные со стерильными кишечниками умирают быстро. Важно разнообразное окружение, в том числе вирусы. Поэтому можно съесть немытое яблоко из дерева, орех или кусок сыра, упавший на пол. Можно не закармливать ребенка хлопьями, белым рисом и снеками, а позволить ему немного поковыряться руками в земле. Тело - очень умная машина и если с ни обращаться с умом - оно на нашей стороне", - утверждает Голобородько.

Анастасия добавляет, что в борьбе с инфекционными заболеваниями отводится соответствующая роль личной и общественной гигиены.

"Карантинные меры когда-то спасли бесчисленное количество жизней инфицированных людей. В настоящее время изменения в правилах домашнего ухода, еда для детей из стерильных банок, качество воды и система канализации, экология, стрессы - на иммунитет влияет все", - добавляет нутрициолог.