Нутрициолог назвала сливочное масло, которое никогда не стоит покупать

Какое масло лучше не покупать

По словам нутрициолога, не стоит покупать сливочное масло, на упаковке которого написано "продукт" или слово "масло" в кавычках, поскольку это точно подделка.

К тому же лучше не брать масло, жирность которого меньше 78%, поскольку такое тоже не настоящее. Никогда не покупайте товар неизвестных производителей.

Также не берите масло неизвестно у кого, поскольку вы не знаете, при каких условиях оно готовилось и как хранилось, всегда выбирайте в магазинах и супермаркетах.

Как выбрать масло

Нутрициолог советует выбирать сливочное масло, жирность которого более 78%, а в идеале - 82%. Больше жирность - больше вероятность того, что продукт натуральный.

В составе должны быть только сливки, никаких других добавок и непонятных компонентов. Цвет масла должен быть белый, но не желтый.

Кроме того, на упаковке должны быть указаны производитель, адрес производительных мощностей и нормативный документ ДСТУ. Отметка госстандартов должна быть 4399:2005, поэтому читайте, что написано на товаре.

Польза масла для здоровья

Молочный продукт имеет много преимуществ для здоровья. Масло содержит витамин D3, который необходим для здоровья костей, нервной системы и помогает усвоению кальция.

К тому же содержит витамины К2, К1, А и Е, которые способствуют укреплению иммунитета, поддержанию хорошего состояния кожи, здоровому зрению и уменьшают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.