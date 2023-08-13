RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нутрициолог назвала сливочное масло, которое никогда не стоит покупать

Какое масло не стоит покупать (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Сливочное масло используют почти в каждом доме для приготовления пищи: каш, бутербродов, выпечки. Однако очень важно знать, какой продукт лучше не покупать, поскольку он может быть подделкой.

Об этом рассказала нутрициолог Тамила Максюх в своем Instagram.

Какое масло лучше не покупать

По словам нутрициолога, не стоит покупать сливочное масло, на упаковке которого написано "продукт" или слово "масло" в кавычках, поскольку это точно подделка.

К тому же лучше не брать масло, жирность которого меньше 78%, поскольку такое тоже не настоящее. Никогда не покупайте товар неизвестных производителей.

Также не берите масло неизвестно у кого, поскольку вы не знаете, при каких условиях оно готовилось и как хранилось, всегда выбирайте в магазинах и супермаркетах.

Как выбрать масло

Нутрициолог советует выбирать сливочное масло, жирность которого более 78%, а в идеале - 82%. Больше жирность - больше вероятность того, что продукт натуральный.

В составе должны быть только сливки, никаких других добавок и непонятных компонентов. Цвет масла должен быть белый, но не желтый.

Кроме того, на упаковке должны быть указаны производитель, адрес производительных мощностей и нормативный документ ДСТУ. Отметка госстандартов должна быть 4399:2005, поэтому читайте, что написано на товаре.

Польза масла для здоровья

Молочный продукт имеет много преимуществ для здоровья. Масло содержит витамин D3, который необходим для здоровья костей, нервной системы и помогает усвоению кальция.

К тому же содержит витамины К2, К1, А и Е, которые способствуют укреплению иммунитета, поддержанию хорошего состояния кожи, здоровому зрению и уменьшают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

 

Раньше мы писали о том, как выбрать качественные и полезные макароны.

Читайте также, как выбрать и сварить вкусную кукурузу.

Читайте РБК-Украина в Google News
продуктивершкове масло